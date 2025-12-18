Suporterii FCSB pun presiune pe jucători înaintea derby-ului cu Rapid! „Ăsta e focul nostru”

ADVERTISEMENT

FCSB a învins, luni seară, în deplasare, pe Unirea Slobozia, iar la finalul partidei jucătorii lui Elias Charalambous au avut o discuție de câteva zeci de secunde cu suporterii care i-au însoțit la Clinceni. Gigi Mustață, liderul Peluzei Nord, a dezvăluit ce mesaj a avut pentru Florin Tănase și compania în perspectiva derby-ului cu Rapid.

Ce le-a transmis Gigi Mustață jucătorilor de la FCSB înaintea derby-ului cu Rapid

Fanii campioanei României așteaptă cu sufletul la gură marele meci cu rivalii din Giulești. Trag speranțe că vor obține o nouă victorie în SuperLiga, . Între galerie și jucători a existat, deja, o discuție. Gigi Mustață este, însă, ferm convins că fotbaliștii știu ce au de făcut în partida cu Rapid. Liderul Peluzei Nord le subliniază jucătorilor că un succes cu rivalii alb-vișinii sau cu Dinamo este de neprețuit.

ADVERTISEMENT

“(n.r. ce le-ai transmis jucătorilor după meciul de luni seară?) Să bată Rapidul, nici nu mai trebuie să le transmiți altceva în plus. Ei știu ce au de făcut. Și pe cei care îi aveți în platou (n.r. Marian Aliuță, Vivi Răchită și Eugen Trică) nu trebuia să mergem să-i mobilizăm noi pentru că știau ce au de făcut. Venea meciul cu Dinamo sau cu Rapid, nici nu mai…

Mergeam, așa, la ei să mai vorbim cu ei. Dar mobilizarea pentru meciul cu Dinamo nici nu mai trebuia să le explici absolut nimic. Pentru că erau motivați în totalitate. Știau că focul nostru era să batem pe Dinamo și pe Rapid”, a spus Gigi Mustață la FANATIK SUPERLIGA.

ADVERTISEMENT

Marea dorință a liderului de la Peluza Nord

În direct la FANATIK SUPERLIGA, liderul Peluzei Nord a mai declarat că își dorește un derby fără probleme de arbitraj. Mustață vrea ca la partida de duminică să fie prezenți cel puțin 35 de mii de spectatori.

ADVERTISEMENT

“Important este să fie un spectacol frumos pentru fotbalul românesc. Și toate echipele, prin jocurile lor, să aducă suporterii la stadion. (n.r. și să avem 35 de mii de oameni dacă se poate) Poate chiar și mai mult. La fiecare etapă, nu doar la derby-uri. (n.r. măcar 35 de mii de oameni) Corect, așa este”, a mai spus Gigi Mustață.

La partida tur, disputată în august, au asistat 26.871. , după ce roș-albaștrii au avut un avantaj de două goluri pe tabelă.

ADVERTISEMENT