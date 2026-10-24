Suporterii FCSB sărbătoresc victoria din derby-ul cu Rapid cu o oră în plus. Care este motivul

ADVERTISEMENT

Suporterii celor de la FCSB au un motiv în plus de bucurie după victoria obținută în derby-ul cu Rapid! Dincolo de cele trei puncte și de satisfacția unui succes în fața marii rivale, fanii formației învingătoare au parte de o noapte cu totul specială. Aceștia vor avea la dispoziție o oră în plus pentru a sărbători rezultatul. Explicația nu are însă legătură cu fotbalul, ci cu un eveniment care are loc în fiecare toamnă. Pe scurt, se schimbă ora!

FCSB – Rapid, urmat de cea mai lungă noapte a anului! Ce îi așteaptă pe suporteri

într-unul dintre cele mai așteptate meciuri ale toamnei. Zeci de mii de suporteri au fost prezenți în tribunele celui mai mare stadion din țară, iar recordul de asistență din actuala stagiune a fost doborât! Aproape 40.000 de mii de spectatori au fost prezenți.

ADVERTISEMENT

A fost spectacol total și pe teren, unde FCSB s-a impus clar în fața rivalilor de la Rapid, după o repriză secundă de vis. Roș-albaștrii au făcut unul dintre cele mai bune meciuri ale sezonului și au obținut o victorie categorică în derby. Mai mult, sunt sezonul pare să devină din ce în ce mai interesant. A fost cel mai bun joc al roș-albștrilor după revenirea lui Reghecampf.

Cea mai lungă noapte din an! O oră în plus de sărbătoare după FCSB – Rapid

Noaptea de 24 spre 25 octombrie este una specială pentru români. Țara noastră trece la ora de iarnă, iar ceasurile vor fi date înapoi cu 60 de minute. Mai exact, ora 04:00 va deveni ora 03:00. Duminică va avea astfel 25 de ore, în loc de 24, fiind cea mai lungă zi calendaristică a anului.

ADVERTISEMENT

Schimbarea vine la doar câteva ore după încheierea derby-ului dintre . O coincidență fericită pentru suporterii formației roș-albastre, care vor avea la dispoziție o oră suplimentară pentru a sărbători succesul în fața marii rivale. Petrecerea poate continua până dimineață, fără ca fanii să piardă, cel puțin pe ceas, o oră de odihnă.

ADVERTISEMENT

România trece la ora de iarnă. Când se schimbă din nou ceasurile

Trecerea la ora de iarnă are loc în fiecare an, în ultima duminică a lunii octombrie. În 2026, schimbarea este programată pentru noaptea de 24 spre 25 octombrie. România revine astfel la ora standard, după șapte luni în care a folosit ora de vară. Următoarea schimbare va avea loc în noaptea de 27 spre 28 martie 2027, când România va reveni la ora de vară. Atunci, ora 03:00 va deveni ora 04:00, iar românii vor pierde o oră de somn.