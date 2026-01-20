Suporterii FCSB, semnal de alarmă pentru jucători înaintea ”dublei” cu Dinamo Zagreb și CFR Cluj: ”Să pună osul la treabă. E o problemă”. Câți fani merg în Croația

ADVERTISEMENT

Pentru FCSB urmează partidele cu Dinamo Zagreb și CFR Cluj, decisive pentru parcursul din Europa League și campionat. În direct la FANATIK SUPERLIGA, Gigi Mustață, liderul suporterilor, le-a cerut jucătorilor mai multă implicare.

Mesajul suporterilor pentru jucătorii de la FCSB

În ciuda înfrângerii cu FC Argeș, care periclitează calificarea în play-off-ul SuperLigii, Gigi Mustață a avut un discurs pacifist și consideră că terenul a fost principalul motiv pentru eșecul de la Mioveni.

ADVERTISEMENT

”Noi întotdeauna am început cu stângul după perioadele de pauză, așa a fost și după pauza pentru națională. Sperăm ca băieții să se mobilizeze foarte bine și să pună osul la treabă, pentru că e o problemă. Mai sunt 8 etape și nu prea stăm bine în clasament. Sperăm ca și cele două transferuri să fie benefice pentru echipă și să ne revenim.

(n.r. – A fost o discuție cu jucătorii după meciul de la Mioveni?) Nu, n-a fost nicio discuție. Am considerat că trebuie să-i încurajăm, terenul nu i-a ajutat deloc. Din punctul meu de vedere, dacă aș fi fost un om cu decizie, nu dădeam voie să înceapă acel meci pe un asemenea teren.

ADVERTISEMENT

Nu e neapărat numai pentru noi, uitați-vă cum a fost aseară terenul aseară la Petrolul, foarte bun, la meciul cu Rapid foarte bun, la Ovidiu la fel. Nu poți să joci pe gheață. Asta este, și ei au jucat pe același teren, problema e că ei au fost mai inspirați. Important e ca băieții să uite rezultatul ăsta și să pună osul la treabă pentru viitor”, a declarat Mustață, la .

ADVERTISEMENT

Ce așteaptă de la jucători în perioada următoare

Liderul Peluzei Nord este de părere că jocul modest din prima etapă a anului 2026 a fost cauzat în principal de starea proastă a terenului, însă le cere jucătorilor de la FCSB să se mobilizeze și să câștige 6 puncte din următoarele două jocuri.

”(n.r. – S-a terminat și cariera lui Chiricheș la FCSB după acel gol, îi va rezilia Gigi Becali contractul) Nu știu, nu am informația asta. Acum nu trebuie să dăm vina pe Chiricheș că nu a ajuns el mai repede la minge și a ajuns adversarul.

ADVERTISEMENT

(n.r. – E îngrijorător și jocul?) Într-adevăr și jocul a lăsat de dorit, dar cred că a lăsat de dorit și din cauza terenului pentru că avem mulți jucători tehnici. Acum nu vreau să scot pe nimeni, important e că noi îi încurajăm indiferent de situație și de rezultat, vom fi alături de ei.

Acum, dacă echipa e la greu, trebuie să fim lângă ei, dar să înțeleagă că lucrurile nu stau atât de bine în clasament. Avem trei meciuri acasă, sperăm ca două din ele să le câștigăm, chiar dacă pierdem cu Fenerbahce, dar să luăm puncte în campionat”, a spus el.

Ce alege Gigi Mustață între Europa League și campionat

Întrebat de Cristi Coste, moderatorul FANATIK SUPERLIGA, care meci este mai important dintre cel cu Dinamo Zagreb din Europa League și cel de campionat cu CFR Cluj, Mustață a admis că și a anunțat câți fani vor merge în Croația.

”Amândouă sunt importante, pentru că te califici în cupele europene, mergi mai departe și ai nevoie și de puncte pentru a ajunge în play-off. (n.r. – Dacă ar fi să fie doar o victorie ce ai alege?) Meciul cu CFR.

(n.r. – Este o pierdere plecarea lui Șut?) La transferul care s-a făcut cu Ofri Arad, zic că este un câștig. Am văzut câteva meciuri cu el, este un jucător de calitate și sperăm să ajute echipa. Cred că este la nivelul lui Șut de anul trecut. Anul ăsta nu a fost…

(n.r. – Mergeți la meciul de la Zagreb?) Da, o parte vom pleca mâine (n.r. – miercuri) și o parte joi. Din România suntem cam 150-200”, a afirmat Gigi Mustață.