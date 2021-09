Suporterii iau cu asalt Arena Națională. Câte bilete s-au vândut cu patru zile înaintea derby-ului FCSB – Dinamo

Surprinzător sau nu, fanii FCSB-ului iau cu asalt casele de biletele ale Arenei Naționale pentru a fi siguri că vor urmări „pe viu” primul din acest sezon. Cu patru zile înaintea fluierului de start, vorbim despre 11.000 de tichete vândute.

Nici suporterii alb-roșilor nu se lasă mai prejos din acest punct de vedere. Adversarii le-au pus la dispoziție 8.000 de bilete și e de așteptat să se epuizeze rapid. Conform protocolului medical, vor avea, însă, acces pe stadion doar persoanele vaccinate anti COVID-19 și cele care efectuează un test PCR/rapid sau fac dovada trecerii prin boală în ultimele 180 de zile.

Interes maxim pentru derby-ul FCSB – Dinamo. S-au vândut deja 11.000 de bilete

Chiar dacă inițial au fost disponibile doar online, tichetele pentru derby-ul FCSB – Dinamo s-au vândut ca pâinea caldă. 11.000 de suporteri ai roș-albaștrilor și-au asigurat deja locurile în tribunele Arenei Naționale, iar numărul lor va crește semnificativ, odată cu deschiderea caselor de bilete.

În plus, dinamoviștii nici nu concept să nu umple până la refuz duminică, de la ora 21:00 – când este programată partida – peluza rezervată oaspeților. Oficialii eternei rivale le-au pus la dispoziție 8.000 de locuri.

„Mai sunt 2.500 de bilete pentru meciul cu FCSB. Echipa s-a întărit. E nevoie de prezența noastră masivă în peluză!”, au transmis ultrașii „câinilor”, prin intermediul rețelelor de socializare.

Biletele sunt disponibile la următoarele prețuri:

PELUZĂ (INELELE 1, 2, 3) – 15 LEI

TRIBUNA 1 ȘI 2 – INEL 3 – 25 LEI

TRIBUNA 1 ȘI 2 – INEL 2 – 30 LEI

TRIBUNA 2 – INEL 1 – 35 LEI

VIP 3 – 50 LEI

VIP 2 – 75 LEI

VIP 1 – 100 LEI

LOJĂ – 500 LEI

FANATIK confirmat. Budescu a fost mușcat de un păianjen

În altă ordine de idei, mult așteptata revenire a lui Constantin Budescu în tricoul roș-albastru ar putea fi amânată din cauza unui eveniment neprevăzut. Așa cum FANATIK a anunțat în exclusivitate, mijlocașul chiar în ziua în care a fost prezentat oficial la FCSB și a avut nevoie de îngrijiri medicale.

„Am văzut și ce s-a scris prin presă, nu este adevărat. Am fost mușcat de un păianjen și mi s-a umflat piciorul după antrenament.

Și am decis să-mi iau o zi liberă, ca să pot să merg la un medic, să văd despre ce este vorba și să mi se desumfle piciorul. Voi deveni Spider-Man, pentru că se potrivesc și culorile.

Am declarat că după 30 de ani mă apuc de fotbal. Am încercat și încerc să fac unele schimbări în viața de fotbalist și sper să se vadă și în teren. Mă simt foarte bine. Au mai fost câteva tentative.

Este bine că am venit acum. Totul este ok și sper ca totul să meargă bine. Am primit multe mesaje și am rămas plăcut surprins. Au contat și oamenii care sunt aici pentru că îi cunosc pe majoritatea dintre ei și m-am decis să vin (n.r. la FCSB).

Echipa este pe un drum bun. S-au făcut niște schimbări care se vor vedea. Sper să obținem rezultate pozitive, este o diferență mare de puncte și nu este bine pentru noi. Este un meci foarte important, toată lumea știe asta.

Este derby-ul României. Sper să facem o figură frumoasă, să jucăm bine și să câștigăm meciuri pentru că nu ne mai permitem pași greșiți”, a declarat „Budi”.