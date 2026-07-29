Suporterii lui Chelsea, campionii ironiilor! Cum au reacționat după ce Xabi Alonso a pus ochii pe doi veterani din Premier League

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Xabi Alonso a pus ochii pe câțiva veterani pentru noul sezon de Premier League. Pe lângă Granit Xhaka, tehnicianul spaniol și-i dorește la Londra pe Jordan Henderson (36 de ani) și Danny Welbeck (35 de ani), jucători ale căror vârste cumulate ating 71 de ani. Suporterii au luat în râs dorința antrenorului și au creat cele mai tari glume pe internet.

Danny Welbeck și Jordan Henderson sunt tot mai aproape de Chelsea

După ce și l-a dorit pe Granit Xhaka de la Sunderland, Jordan Henderson, mijlocaș de 36 de ani cu sute de meciuri pentru FC Liverpool, și Danny Welbeck, atacant de 35 de ani care a avut cele mai prolifice sezoane ale carierei în ultimii doi ani, alături de Brighton.

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Ambii și-ar fi dat deja acordul, iar transferul la Chelsea pare iminent. „Atât Jordan Henderson, cât și Danny Welbeck sunt pregătiți și deschiși pentru un transfer la Chelsea. Condițiile personale au fost deja discutate și nu reprezintă o problemă. Henderson va părăsi Brentford ca agent liber; au loc și discuții între cluburi pentru Welbeck”, a anunțat jurnalistul Fabrizio Romano.

🚨🔵 Both Jordan Henderson and Danny Welbeck are ready and open for Chelsea move. Personal terms already discussed and not an issue. Henderson to leave Brentford as free agent; club to club talks for Welbeck. — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano)

Suporterii lui Chelsea au asaltat internetul cu glume despre jucătorii doriți de Xabi Alonso

În ultimii ani, Chelsea a încercat diferite strategii în ceea ce privește transferurile. Clubul a rulat zeci de jucători în fiecare sezon, însă nu a reușit să găsească o echipă care să se lupte din nou la titlu în Premier League sau să performeze în Liga Campionilor.

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Dacă până acum s-au adus jucători tineri, de perspectivă, Xabi Alonso schimbă placa și vrea să aducă jucători experimentați, de la care tinerele talente să poată învăța tainele fotbalului. Această dorință a spaniolului a reprezentat un motiv de glume pentru fanii londonezilor, care au ironizat faptul că doi jucători de peste 35 de ani ar putea ajunge la clubul dublu câștigător de Champions League. Aceste transferuri ar putea avea rolul și de a completa lotul cu bani mai puțini, după ce

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👏👏😊

Jordan Henderson and Danny Welbeck on their way to sign for Chelsea. — Matt Casey 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 🇬🇧 (@MattCas04807118)

Danny Welbeck, Jordan Henderson & Granit Xhaka arriving to the Chelsea training ground🤣😅😅 — MADRISTA.NG🇳🇬 (@FLAND360)