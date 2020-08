Suporterii lui Dinamo au „explodat” după înfrângerea cu Chindia! Contra lui Contra, focul la jucători, dor de… Mulțescu!

Dinamo a pierdut primul meci cu Cosmin Contra pe banca tehnică, 0-1 cu o Chindie ciuntită de coronavirus, după un joc lamentabil, fără niciun șut pe poartă în 90 de minute plus prelungiri.

Nimeni nu aștepta minuni de la Cosmin Contra, dar mulți se așteptau, probabil inclusiv Pablo Cortacero, prezent la dezastrul de la Ploiești, să vadă un alt Dinamo măcar la capitolul atitudine, determinare, care a fost sublim, dar a lipsit cu desăvârșire, tot respectul nea Iancule pentru perenitate…

Dacă pe paginile de facebook ale PCH, DDB, Radio Dinamo 1948 suporterii erau super-optimiști înainte de meci, starea de spirit a virat dramatic la 180 de grade. și criticile au inundat spațiul virtual.

Suporterii lui Dinamo au „explodat” după înfrângerea cu Chindia Târgoviște! Contra lui Contra, focul la jucători, dor de… Mulțescu!

Fără comentarii, FANATIK vă prezintă cele mai crâncene sau… umoristice (spre negru) postări ale fanilor dinamoviști după înfrângerea cu Chindia Târgoviște.

Adrian Andro

Am cerut 16 echipe ca să-i încurcăm pe oameni ?!

Comsa Romeo

Echipa lui Dinamo: Nu avem – Nu avem, Puljic, Ehmann, Nu avem- Gol, Achim- Nu avem, Nu avem, Sorescu- Nemec

Săpașu Flavianu

Mai bine s-ar descurca la căpșuni în Spania!

Daniel Ciocan

Contracte reziliate la 99l/100

Serban Cosmin

De ce mai platesc salariile unor lichele ca Sin, Rauta, Bejan, Popa , Neicutescu? Si baietii aia care au jucat finala in liga elitelor stau prin parcuri.

Bogdan Onea

Jucam mai rau decât naționala când era contra :)))

Alex Mataser

Daca era Multescu 5 le dadeam cu el pe banca chiar am jucat fotbal,Contra e vai de el ca antrenor.

Zainea Ionuț

Nea Gigi a slabit 8 kg cand i-a antrenat pe astia, Cosmine mai tinei o saptamana doua si nu mai ai nevoie de dieta 😉

Nicusor Sebastian Mirea

Cum era aia primele 5 etape luam 15 puncte? Noroc cu Multescu că am luat un punct și singurul!

Daniel Oniga

Acum câțiva ani il injuram pe Steliano Filip, dar acum când îl vad pe Sin…. Parca mi-e dor de Stelu…

Theo Robert Stan

Trebuia ținut nea Gigi măcar până in iarnă

Vlad Florea

Gol e fotbalist!!! Măcar cu atât sa rămânem după meciul asta. În rest, praf și pulbere.

Erik Braila

Gigi Multescu nu pierdea niciodata meciul asta !

Paul Iorga

Neeeaaa Giiigiiiii! Unde esti nea Gigiiii?????

Romica Rizea

Am zis într-un comentariu anterior ca Contra nu are capacitatea de a face o echipa competitiva, va aduce jucători foarte scumpi, batrin și ieșiți la pensie… Îmi mențin parerea

Florin Pirvu

Echipa ta nu joacă nimic si tu mergi in figuri si ai o aroganță ieșită din comun , asta e Contra.Imi e dor de Multescu

Adrian Andro

Ne-am grabit sa ne luam in primire locul care ne-a consacrat in ultimii ani. Sa vina banii la baieti! Si nu uitati : Salariu marit pentru Sorescu -acest fenomen al fotbalului romanesc. Zici ca era la cules de ciuperci ..

Cristian Crisu

Echipa distrusă de anul trecut de Prunea,Neagoe și Balanescu.Panarameeee nu fotbaliști astia,cum sa nu dai bai nene in tot meciul un șut pe poarta,o centrare …

Raducu Aurelian Manea

Parca jucau mai bine cu nea Gigi! Astia nu joaca cand sunt neplatiti, dar nu joaca nici cand sunt platiti!

Niculae Stefan

Anu asta nu mai ratam retrogradarea

Adrian Eg

Ne trebuie portar, 2 fundasi centrali, un fundas dreapta si unul stânga, 2 mijlocas, 2 jucători de banda si cel putin un atacant, in concluzie ne trebuie o echipă întreaga

Ionut Filus

Târgoviștea a avut portar??? Ma scuzați nu am fost atent…

Gabriel Mitea

Aloooo, Popa, Rauta, Sin… si lista continua! Va rugam sa va dați accidentati daca tot vreti sa va luați salariul. 🙏

Claudiu Dobre

P rost atrenorul…cu Mulțescu arăta mai bine…

Alex Mataser

MULTESCU cu 10 clase peste pacaliciul de Contra. Daniel Ciocan

Multumim FRF ca ai oprit campionatul ca eram an B daca jucam restantele!

Ioan Corvin

Poate fuge spaniolul cat vede cu doi ochi, de unde sa scoata acum 20 de jucatori sa ne mentinem in divizie ca de playoff vai si amar!

Laur Gavr ila

Trebuia un scor mai mare să le scoată fotbalul din cap sper că a văzut și patronul ce petarde are dinamo

Mihai Hulea

Nu antrenorul e de vină acești jucători nu sunt de Dinamo și cine ia adus aici este de vina

Adrian Matache

Ma intreb ce tactica a folosit Contra daca in 96 minute astia nu au tras un sut pe poarta?! Daca le dadeam mingea si le ziceam “jucati de capul vostru” tot trageau un sut pe poarta. Cat despre descultii astia, anul asta iar ne batem la retrogradare, cu tot cu marele Sorescu.

Săpașu Flavianu

Ăștia ar trebui să iei e minimul pe economie! Și când joacă în deplasare câte un bon de masă!

Lau Șaramet

Hai sa privim partea buna, putea sa fie 3-0 lejer

Dragos Craciun

Schimbarea lui Multescu, cea mai mare greseala. Un joc lamentabil in fata unei echipe care a adus 3 jucatori acum 2 zile ( si au si jucat titulari ).

Asaftei Marius

Acum chiar cred că și cu cele cinci meciuri de jucat……retrogradam.Multumim FRF

Cristi Carstea

Cu Mulțescu începuse să se vadă ceva.Acum nimic,nici o idee de joc.

Radu Mladin

Ăștia-s suma tuturor gripelor și ciumelor care au decimat populația dealungul tuturor timpurilor de la Geneză până azi !

Savin Ovidiu

Jale. Nimic nou. Neicutescu e pe shaorma la meniu, zici că e Pulhac pe vremuri, se face cat porcu pe zi ce trece. Popa nimic de comentat, omu chiar e din alt film. Sin preocupat că tre sa schimbe turbina la BMW. Rauta mai mult nu poate. E nevoie de vreo 7 jucători .

Seby Airoaei

inca o seara de hallwoen… cum bai sa nu fie un jocatore grande sa suteze la poarta?! plimba chisca aia prin careu de ametesti… praf suntem, e jale de jale

Cristian Anaucesei

Acum avem de departe cel mai slab antrenor din liga 1,probabil nici in liga 2 nu ar face fata. Poenaru sau Badea, chiar si secundul de la Chindia ii dau lectii, omul e inofensiv, echipele lui nu bat pe nimeni de vreo 3 ani.. Ne facem de ras, playoff deja ratat din etapa 2.

Adrian Mirea

Cum ziceați cand a venit contra? Să vă fie frică, Dinamo se ridică? Baaa, sa va fie frica, Dinamo pică… Replica asta se potrivește mai bine…

Constantin Pascociu

Unde esti nea Gigi??!!……Gurita masiii…

Cristea Razvan

Nota 1 pentru toți, în afara de sin… sin 0!

Ionuț Grecu

Cum era aia? “Cosmin Contra, ole!”?! Sa ma p… pe el și pe ăia care l au adus înapoi ! Nea Gigi, hai înapoi!

Și, totuși, speranța moare ultima…

Au fost și suporteri care mai au răbdare și nu au sărit să-i „muște” pe jucători și pe Cosmin Contra. Iată câteva exemple:

George C. Sadoveanu

Gata, ati inceput. Suporteri de tastatura ce sunteti, nu era clar ca se vor sacrifica cele doua etape? Unii din voi nici nu stiti sa le scrieti numele corect la jucători dar aveti pareri. Ce asteptari aveati de la rebuturile astea? In prima etapa am dat gol din penalty, jocul fiind unul jalnic ca tot va aud ca Contra e prost si Multescu bun. Aveti rabdare sa vina jucatorii si “Nemet” cum ii spuneti voi, nu este apt de joc… zici ca sunteti batuti in cap ca nu pricepeti nimic.

Alex Mănoiu

Ce frumos a intrat Mihaiu in meci. 👏 bravo pustiule. Si Măgureanu are tupeu si forță, trebuie jucat.

Je Al

Ba iara comentati…oooo ma! Ce asteptari aveati??? Tot muraturile alea le aveam pe teren. Vedem de la urmatorul meci. Tranquilo

Deacu Tudor Irina

Vin jucatori hai sa ne linistim putin

Marius KLy

Nu va inteleg…ce puteati sa credeti? Ca dupa 3 zile cu contra o sa fim Real?…fiti realiști ca altceva decât să asteptam cel puțin 2 3 luni sa vedem ce jucători mai vin si ce echipa se sudeaza asa o sa i vedeti inca 2 3 etape…

Alexandru Pulbera

Sa avem răbdare! Când ne băteam la titlu Contra avea echipa deja formata, dar sa vedem după pauza de2 săptămâni

Urmează pauza de campionat pentru meciurile echipei naționale cu Irlanda de Nord (pe teren propriu, vineri, 4 septembrie, ora 21:45) și Austria (în deplasare, miercuri, 7 septembrie, ora 21:45) din Liga Națiunilor. După care Dinamo primește vizita Botoșaniului, echipă cu 6 puncte și cele mai multe goluri marcate, 7, în primele două etape…