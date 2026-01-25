Suporterii lui Dinamo, banner exploziv: Politic, ironizat, Cîrjan, idolatrizat! Cum a reacționat căpitanul din Ștefan cel Mare: „Alții, pentru un ban…”. Foto

ADVERTISEMENT

Cătălin Cîrjan, mijlocașul celor de la Dinamo București, a refuzat în această iarnă oferte foarte bune din străinătate, iar fanii echipei din Ștefan cel Mare au ținut să laude atitudinea căpitanului lui Željko Kopić. În schimb, Dennis Politic, fostul fotbalist al lui Dinamo, a fost ironizat.

Dinamo putea să-l piardă pe Cătălin Cîrjan. Clubul din Ștefan cel Mare a refuzat o ofertă de 4 milioane de euro venită din Ucraina pentru Cătălin Cîrjan, întrucât conducerea a considerat că mijlocașul este un jucător vital pentru echipă.

el puțin până în vară, pentru a continua să se dezvolte și, de ce nu, să-și adauge primul său trofeu din carieră alături de Dinamo. Mijlocașul a declarat în repetate rânduri că marele său vis este să câștige titlul.

Galeria lui Dinamo a ținut să laude atitudinea fotbalistului. Suporterii i-au dedicat un mesaj special lui Cătălin, cu textul: „Alții, pentru un ban, au renunțat la postura de căpitan. Respect, Cătălin Cîrjan!”.

Indirect, suporterii dinamoviști l-au ironizat pe Dennis Politic. Fostul căpitan din Ștefan cel Mare a ales să plece la marea rivală FCSB la începutul anului 2025 pentru aproape 1 milion de euro. Fanii alb-roșiilor nu ezită să-l „înțepe” pe atacantul roș-albaștrilor ori de câte ori au ocazia.

Cătălin Cîrjan, idol în Ștefan cel Mare. Cum a reacționat mijlocașul după mesajul galeriei

Fotbalistul a remarcat imediat postarea făcută de galerie, a dat un like și a lăsat un comentariu simplu, cu două emoticoane în culorile , semn că a apreciat mesajul suporterilor.

„Noi am încercat să fim foarte aproape de el. Asta pentru că o decizie a unui club, câteodată, se ia într-un mod rece, așa. Și n-a fost felul nostru de a lua decizia în mod rece. Și am discutat cu acționarul principal și cu Cătă în telefon pentru a înțelege foarte bine cum se simte el apropo de ce i se întâmplă.

Și cred că și pentru el a fost un semn că noi suntem aproape de el. Adică pe noi ne interesa în primul și în primul rând ce crede el despre asta, înainte de a discuta noi dacă face sens sau nu face sens pentru club. Oricând, în contextul în care e Dinamo făceau sens cele 4 milioane. Am explicat pentru o mie de motive de ce. Fair-play financiar, deficit, adică oricând făcea sens financiar chestia asta”, a declarat Andrei Nicolescu, oficialul celor de la Dinamo la FANATIK SUPERLIGA.