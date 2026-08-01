Suporterii lui Dinamo cer explicații după tragedia de la Câmpulung: „Diletantismul și superficialitatea au dus echipa a doua la moarte!”

ADVERTISEMENT

Suporterii lui Dinamo cer explicații după tragedia de la Câmpulung în care a fost implicată delegația echipei a doua a clubului din „Ștefan cel Mare”. După cum se știe deja foarte bine, maseurul Constantin Covaciu, unul dintre cei mai vechi oameni din cadrul clubului, a decedat la vârsta de 59 de ani.

Suporterii din Peluza Sud Dinamo cer explicații după tragedia de la Câmpulung

De asemenea, Totul s-a întâmplat după pentru a se deplasa cu ocazia cantonamentului desfășurat în această perioadă.

ADVERTISEMENT

În acel moment, în vehiculul respectiv se aflau 18 persoane, 11 minori și 7 adulți. Suporterii din Peluza Sud Dinamo au reacționat, în mod firesc de altfel într-un astfel de context, foarte vehement și i-au solicitat conducerii clubului să iasă în spațiul public cu explicații referitoare la

„Dinamo trece iarăși printr-o situație critică, în care diletantismul și superficialitatea din management au dus echipa a doua la moarte, la propriu! Poate că, printre emisiuni și intervenții live, conducerea clubului își va face timp să explice cum a fost posibil ca staff-ul și jucătorii noștri să fie expuși unor asemenea riscuri. Condoleanțe familiei Covaciu și multă sănătate ‘câinilor’ aflați în suferință! Dumnezeu să te ierte și drum lin, Nea Gogu!”, a fost mesajul transmis de Peluza Sud prin intermediul rețelelor de socializare.

ADVERTISEMENT

Ce acuză fratele lui Constantin Covaciu după moartea fostului maseur de la Dinamo

Valentin Covaciu nu își explică faptul că a fost posibil ca microbuzul respectiv să fie condus de către un șofer având o vârstă foarte înaintată, mai exact de 83 de ani. „Ne-au chemat la Pitești, ne-au zis că e acolo. Ne-am dus, am așteptat, ne-au zis că e la Câmpulung. Am venit la Câmpulung, ne-au zis că e la Pitești. Stăm și așteptăm pe la uși. Asta e România! A murit cu zile. Șoferul avea 83 de ani, a făcut 200 de metri de la hotel și a intrat în râpă. Nimeni nu s-a întrebat cum poate un șofer de 83 de ani să mai conducă”,