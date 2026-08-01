Suporterii lui Dinamo cer explicații după tragedia de la Câmpulung: „Diletantismul și superficialitatea au dus echipa a doua la moarte!”

Suporterii lui Dinamo cer explicații după tragedia de la Câmpulung în care a fost implicată delegația echipei a doua a clubului din „Ștefan cel Mare”. După cum se știe deja foarte bine, maseurul Constantin Covaciu, unul dintre cei mai vechi oameni din cadrul clubului, a decedat la vârsta de 59 de ani.
De asemenea, antrenorul Adrian Ropotan (40 de ani) se confruntă cu probleme severe în prezent. Totul s-a întâmplat după un accident rutier în care a fost implicat microbuzul închiriat de cei de la Dinamo 2 pentru a se deplasa cu ocazia cantonamentului desfășurat în această perioadă.
În acel moment, în vehiculul respectiv se aflau 18 persoane, 11 minori și 7 adulți. Suporterii din Peluza Sud Dinamo au reacționat, în mod firesc de altfel într-un astfel de context, foarte vehement vizavi de această tragedie și i-au solicitat conducerii clubului să iasă în spațiul public cu explicații referitoare la condițiile în care această dramă s-a produs.
„Dinamo trece iarăși printr-o situație critică, în care diletantismul și superficialitatea din management au dus echipa a doua la moarte, la propriu! Poate că, printre emisiuni și intervenții live, conducerea clubului își va face timp să explice cum a fost posibil ca staff-ul și jucătorii noștri să fie expuși unor asemenea riscuri. Condoleanțe familiei Covaciu și multă sănătate ‘câinilor’ aflați în suferință! Dumnezeu să te ierte și drum lin, Nea Gogu!”, a fost mesajul transmis de Peluza Sud prin intermediul rețelelor de socializare.
Valentin Covaciu nu își explică faptul că a fost posibil ca microbuzul respectiv să fie condus de către un șofer având o vârstă foarte înaintată, mai exact de 83 de ani. „Ne-au chemat la Pitești, ne-au zis că e acolo. Ne-am dus, am așteptat, ne-au zis că e la Câmpulung. Am venit la Câmpulung, ne-au zis că e la Pitești. Stăm și așteptăm pe la uși. Asta e România! A murit cu zile. Șoferul avea 83 de ani, a făcut 200 de metri de la hotel și a intrat în râpă. Nimeni nu s-a întrebat cum poate un șofer de 83 de ani să mai conducă”, a spus fratele regretatului Constantin Covaciu, potrivit iamsport.ro.