Sport

Spectacol în tribune la Corvinul – Dinamo! Bannerele afișate de cele două galerii

Atmosferă de zile mari la Corvinul – Dinamo! Cele două galerii au făcut spectacol în tribune, iar mesajele afișate la Arad au atras toate privirile.
Alex Bodnariu, Bogdan Cioara
29.08.2026 | 22:31
Spectacol in tribune la Corvinul Dinamo Bannerele afisate de cele doua galerii
CORESPONDENȚĂ DIN ARAD
Atmosferă superbă la Arad! Fanii lui Dinamo au făcut spectacol în tribune la meciul cu Corvinul. Foto: FANATIK
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E agitație mare la Arad, cu mai puțin de o oră înainte de meciul pe care nou-promovata Corvinul îl joacă în compania liderului Superligii, Dinamo. Suporterii „câinilor roșii” au fost percheziționați la sânge de forțele de ordine și s-au format cozi uriașe la intrarea pe stadion.

UPDATE: Atmosferă superbă la Arad! Ce s-a întâmplat în tribune la Corvinul – Dinamo

Atmosfera de la Arad, la meciul dintre Corvinul și Dinamo, a fost una de meci mare. Atât suporterii hunedoreni, cât și fanii „câinilor roșii” au afișat mai multe bannere în tribune. Reporterul FANATIK prezent la stadion a surprins imagini cu mesajele transmise de cele două galerii. Hunedorienii au transmis urări de „La mulți ani!” facțiunii Ultras Korp.

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Atmosferă superbă la Arad! Fanii lui Dinamo au făcut spectacol în tribune la meciul cu Corvinul. Foto: FANATIK
Atmosferă superbă la Arad! Fanii lui Dinamo au făcut spectacol în tribune la meciul cu Corvinul. Foto: FANATIK

UPDATE: Atmosferă superbă la Arad! Fanii lui Dinamo au făcut spectacol în tribune la meciul cu Corvinul

Suporterii „câinilor roșii” au făcut o atmosferă frumoasă la startul meciului pe care Dinamo l-a jucat la Arad, în compania celor de la Corvinul. Aproximativ 500 de suporteri veniți din zona Ardealului, dar și din București, au cântat pentru formația din Ștefan cel Mare.

Atmosferă superbă la Arad! Fanii lui Dinamo au făcut spectacol în tribune la meciul cu Corvinul. Foto: FANATIK
Atmosferă superbă la Arad! Fanii lui Dinamo au făcut spectacol în tribune la meciul cu Corvinul. Foto: FANATIK

Agitație maximă la Arad! Fanii lui Dinamo, înghesuiți la porțile stadionului înaintea meciului cu Corvinul

Corvinul își joacă meciurile din acest sezon pe stadionul din Arad. Echipa hunedoreană are un start lansat de sezon, iar suporterii au toată încrederea în Florin Maxim că poate menține formația favorită în primul eșalon al fotbalului din România.

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De partea cealaltă, fanii formației din Ștefan cel Mare visează la un titlu istoric. Dinamo ocupă prima poziție în Superliga înainte de meciul cu echipa hunedoreană și speră să își consolideze poziția de lider. Totuși, se anunță o seară deloc ușoară pentru „câinii roșii” la Arad.

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S-au format cozi interminabile la intrarea pe stadionul „Francisc Neuman”. Dinamoviștii din vestul țării și-au cumpărat bilete în sectorul dedicat oaspeților. Reporterul FANATIK i-a surprins pe suporteri înghesuiți la porțile de acces. Forțele de ordine i-au controlat la sânge.

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Dinamo – FCSB se joacă pe Acul de Triumf. Cât costă un bilet la derby

În etapa următoare vom avea parte de primul derby Dinamo – FCSB al noului sezon de Superliga. Deși s-a vorbit despre posibilitatea ca meciul să se joace la Cluj, până la urmă conducerea a ajuns la un acord cu suporterii, iar partida va fi organizată pe stadionul „Arcul de Triumf”.

Prețurile sunt extrem de piperate pentru un meci de Superliga. Oficialii din Ștefan cel Mare își doresc să facă profit după duelul cu rivalii din Capitală. Un tichet la Tribuna 2, scos în prima fază a vânzării biletelor, costă nu mai puțin de 400 de lei.

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Alex Bodnariu
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
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