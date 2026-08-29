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E agitație mare la Arad, cu mai puțin de o oră înainte de meciul pe care nou-promovata Corvinul îl joacă în compania liderului Superligii, Dinamo. Suporterii „câinilor roșii” au fost percheziționați la sânge de forțele de ordine și s-au format cozi uriașe la intrarea pe stadion.

Atmosfera de la Arad, la meciul dintre Corvinul și Dinamo, a fost una de meci mare. Atât suporterii hunedoreni, cât și fanii „câinilor roșii” au afișat mai multe bannere în tribune. Reporterul FANATIK prezent la stadion a surprins imagini cu mesajele transmise de cele două galerii. Hunedorienii au transmis urări de „La mulți ani!” facțiunii Ultras Korp.

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Suporterii „câinilor roșii” au făcut o atmosferă frumoasă la startul meciului pe care Dinamo l-a jucat la Arad, în compania celor de la Corvinul. Aproximativ 500 de suporteri veniți din zona Ardealului, dar și din București, au cântat pentru formația din Ștefan cel Mare.

Agitație maximă la Arad! Fanii lui Dinamo, înghesuiți la porțile stadionului înaintea meciului cu Corvinul

Corvinul își joacă meciurile din acest sezon pe stadionul din Arad. Echipa hunedoreană are un start lansat de sezon, iar suporterii au toată încrederea în Florin Maxim că poate menține formația favorită în primul eșalon al fotbalului din România.

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De partea cealaltă, fanii formației din Ștefan cel Mare visează la un titlu istoric. Dinamo ocupă prima poziție în Superliga înainte de meciul cu echipa hunedoreană și speră să își consolideze poziția de lider. Totuși, se anunță

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S-au format cozi interminabile la intrarea pe Dinamoviștii din vestul țării și-au cumpărat bilete în sectorul dedicat oaspeților. Reporterul FANATIK i-a surprins pe suporteri înghesuiți la porțile de acces. Forțele de ordine i-au controlat la sânge.

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Dinamo – FCSB se joacă pe Acul de Triumf. Cât costă un bilet la derby

În etapa următoare vom avea parte de primul derby Dinamo – FCSB al noului sezon de Superliga. Deși s-a vorbit despre posibilitatea ca meciul să se joace la Cluj, până la urmă conducerea a ajuns la un acord cu suporterii, iar partida va fi organizată pe stadionul „Arcul de Triumf”.

Oficialii din Ștefan cel Mare își doresc să facă profit după duelul cu rivalii din Capitală. Un tichet la Tribuna 2, scos în prima fază a vânzării biletelor, costă nu mai puțin de 400 de lei.