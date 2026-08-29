După meciul pe care Dinamo l-a disputat la Arad contra celor de la Corvinul (1-1), fanii „câinilor” s-au bătut în tribune, iar Jandarmeria a intervenit pentru a încerca să controleze situația. Totul a pornit de la faptul că ultrașii din Sud Dinamo l-au înjurat din nou pe președintele executiv al clubului, Andrei Nicolescu (50 de ani), cu care se află în conflict.
Jucătorii lui Dinamo au salutat suporterii prezenți în tribunele arenei din Arad după remiza cu Corvinul, 1-1, iar fanii au transmis un mesaj înainte de derby-ul cu FCSB, care va avea loc pe 5 septembrie: „Dinamo bate pe Steaua!”. După acest moment însă, situația din tribune a degenerat complet, iar totul a pornit de la înjurăturile adresate lui Andrei Nicolescu de către cei de la Sud Dinamo.
O parte dintre ultrașii din Peluza Cătălin Hîldan s-au alăturat scandărilor, însă ceilalți au huiduit, ca și fanii lui Dinamo care au urmărit meciul din alte zone ale arenei „Francisc Neuman”. Un conflict similar a avut loc și la precendentul meci al „câinilor”, contra lui U Cluj, când fanii de la tribune i-au fluierat pe ultrași după insultele aduse la adresa lui Andrei Nicolescu.
După aceea, cei de la Sud Dinamo s-au îndreptat către ultrașii din PCH care i-au huiduit. Cele două facțiuni erau despărțite de un gard, însă suporterii au încercat fie să îl sară, fie să îl dărâme pentru a ajunge la cei cu care s-au contrat de la distanță. În acele momente, Jandarmeria a intervenit pentru a opri altercațiile, iar mai mulți fani ai lui Dinamo au fost scoși din stadion de forțele de ordine. Spre deosebire de cele petrecute după meci, pe parcursul jocului atmosfera de pe stadion a fost spectaculoasă, fanii celor două echipe afișând mai multe bannere.
Conflictul dintre fanii lui Dinamo și Andrei Nicolescu a pornit după ce formația „roș-albă” și-a schimbat sigla, iar oficialul „câinilor” s-a pronunțat cu privire la această situație. „Nu vreau să mai comentez acest subiect, fiecare își pune energia în ce consideră. Dacă ei își pun energia în asta, să și-o pună. Noi ne punem energia în a construi clubul și echipa. Nu îmi dă nicio confirmare reacția celorlalți suporteri, e o confirmare pentru toți cei care luăm decizii la Dinamo, nu doar pentru mine. Majoritatea dinamoviștilor văd că ne îndreptăm către o zonă bună, asta e important”, declara Andrei Nicolescu, conform Digi Sport, după meciul pe care Dinamo l-a câștigat în etapa precedentă contra lui U Cluj.