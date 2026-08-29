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După meciul pe care Dinamo l-a disputat la Arad contra celor de la Corvinul (1-1), fanii „câinilor” s-au bătut în tribune, iar Jandarmeria a intervenit pentru a încerca să controleze situația. Totul a pornit de la faptul că ultrașii din Sud Dinamo l-au înjurat din nou pe președintele executiv al clubului, Andrei Nicolescu (50 de ani), cu care se află în conflict.

Ultrașii lui Dinamo s-au bătut pe stadion la Arad. Andrei Nicolescu, înjurat din nou

Jucătorii lui Dinamo au salutat suporterii prezenți în tribunele arenei din Arad după remiza cu Corvinul, 1-1, iar fanii au transmis un mesaj înainte de derby-ul cu FCSB, care va avea loc pe 5 septembrie: „Dinamo bate pe Steaua!”. După acest moment însă, situația din tribune a degenerat complet, iar totul a pornit de la înjurăturile adresate lui Andrei Nicolescu de către cei de la Sud Dinamo.

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O parte dintre ultrașii din Peluza Cătălin Hîldan s-au alăturat scandărilor, însă ceilalți au huiduit, ca și fanii lui Dinamo care au urmărit meciul din alte zone ale arenei „Francisc Neuman”. .

După aceea, cei de la Sud Dinamo s-au îndreptat către ultrașii din PCH care i-au huiduit. Cele două facțiuni erau despărțite de un gard, însă suporterii au încercat fie să îl sară, fie să îl dărâme pentru a ajunge la cei cu care s-au contrat de la distanță. În acele momente, Jandarmeria a intervenit pentru a opri altercațiile, iar mai mulți fani ai lui Dinamo au fost scoși din stadion de forțele de ordine. Spre deosebire de cele petrecute după meci, .

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Cum a comentat Andrei Nicolescu conflictul dintre suporterii lui Dinamo

Conflictul dintre fanii lui Dinamo și Andrei Nicolescu a pornit după ce formația „roș-albă” și-a schimbat sigla, iar oficialul „câinilor” s-a pronunțat cu privire la această situație. „Nu vreau să mai comentez acest subiect, fiecare își pune energia în ce consideră. Dacă ei își pun energia în asta, să și-o pună. Noi ne punem energia în a construi clubul și echipa. Nu îmi dă nicio confirmare reacția celorlalți suporteri, e o confirmare pentru toți cei care luăm decizii la Dinamo, nu doar pentru mine. Majoritatea dinamoviștilor văd că ne îndreptăm către o zonă bună, asta e important”, declara Andrei Nicolescu, conform , după meciul pe care Dinamo l-a câștigat în etapa precedentă contra lui U Cluj.