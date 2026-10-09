Suporterii lui Dinamo și Laszlo Dioszegi, luați în vizor de Andrei Nicolescu: „E o chestiune de respect”

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Andrei Nicolescu a vorbit deschis la finalul meciului dintre Sepsi și Dinamo, pe care echipa lui Nuno Campos l-a câștigat cu 2-0. Președintele executiv al „câinilor” vorbit inclusiv despre scandările xenofobe ale fanilor dinamoviști și a dezvăluit ce anume l-a deranjat la patronul covăsnenilor, Laszlo Dioszegi.

Andrei Nicolescu, după Sepsi – Dinamo 0-2: „E o rugăminte pentru suporterii noștri”

Dinamo rămâne lider în SuperLiga. Echipa lui Nuno Campos a câștigat cu 2-0 pe terenul lui Sepsi, și Alberto Soro. Meciul de la Sf. Gheorghe a avut parte și de incidente. În ultimele 10 minute, „centralul”

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„Nu vreau să vorbesc foarte mult, pentru că au vorbit jucătorii, o să vorbească și Mister. Am două-trei mesaje de transmis. Aș vrea să-l salut pe Ovidiu (n.r. Burcă), să-l felicit pentru munca pe care o face aici.

Al doilea mesaj pe care aș vrea să-l transmit este o rugăminte către suporterii noștri. Să fie parte din marea familie Dinamo și să ne ajute să creștem împreună și să înlăturăm orice circumstanță care ar putea să ne ducă gândul că am avea mesaje care ar putea supăra sau ar putea să aibă tentă de orice fel.

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Mesajul meu este că noi, împreună, suntem mai buni de atât, suntem mai puternici de atât și nu avem nevoie de asta pentru a crește împreună. Cred că putem realiza lucruri extraordinare doar împreună și nu își au rostul. Să ne ajute pe teren. Au fost extraordinari 90 de minute și le mulțumesc pentru asta.”, a declarat Andrei Nicolescu, la flash-interviu.

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Președintele lui Dinamo, mesaj pentru Laszlo Dioszegi

Andrei Nicolescu a avut de făcut câteva reproșuri pentru Laszlo Dioszegi, patronul lui Sepsi OSK. „Mai am un mesaj, pentru domnul Dioszegi. Îl felicit pentru că are brutărie, mulțumesc pentru că mi-a pus niște pâine pe masă, dar eu am niște parteneri și niște sponsori care vin de la București și îl rog, în virtutea respectului pe care îl acordăm între cluburi, să aibă un protocol cât de cât normal, ca oamenii care vin patru ore de la București să poată să mănânce ceva. E o chestiune de respect. Ce arătăm noi când avem vizitatori vrem să vedem și noi.

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Despre fotbal, mi-a plăcut prima repriză. Dacă jucăm 90 de minute cum am jucat în primele 45 de minute, suntem acolo unde vrem să fim”, a mai spus președintele executiv al lui Dinamo.