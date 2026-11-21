ADVERTISEMENT

Scandal la Târgu-Neamț! Mai mulți suporteri ai Politehnicii Timișoara au fost implicați într-o bătaie cu localnicii, în parcarea unui supermarket Lidl. Incidentul a avut loc sâmbătă, 21 noiembrie, după meciul disputat de bănățeni la Suceava. Polițiștii și jandarmii au intervenit pentru a opri conflictul, iar mai multe persoane au fost duse la secție.

Bătaie în parcarea unui Lidl din Târgu-Neamț! Suporterii lui Poli Timișoara, implicați într-un scandal cu localnicii

Incidente violente sâmbătă seară, în parcarea unui supermarket Lidl din Târgu-Neamț. Un grup de suporteri ai Politehnicii Timișoara, care se întorcea de la meciul cu Cetatea Suceava, a fost implicat într-un conflict cu mai multe persoane din localitate.

ADVERTISEMENT

Potrivit publicației , suporterii timișoreni ar fi agresat mai mulți localnici aflați în parcare. Un martor susține că atacul s-ar fi produs fără un motiv aparent și că printre persoanele agresate s-ar fi numărat mai mulți cetățeni de etnie romă. susține că peste 50 de suporteri ai formației bănățene ar fi fost implicați în incidente.

Poliția și Jandarmeria au intervenit! Mai multe persoane au fost duse la secție

Scandalul a necesitat intervenția mai multor echipaje de poliție și jandarmerie. Forțele de ordine au ajuns în parcarea supermarketului și au reușit să oprească violențele. Mai multe persoane implicate în conflict au fost conduse la sediul Poliției pentru verificări. Inspectoratul de Poliție Județean Neamț a confirmat incidentul și a anunțat că au fost demarate cercetări pentru stabilirea împrejurărilor în care s-a produs bătaia.

ADVERTISEMENT

„Polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Neamț, împreună cu jandarmii din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean Neamț, au intervenit pentru aplanarea unui conflict izbucnit între mai multe persoane din Târgu-Neamț și un grup de suporteri ai echipei Poli Timișoara. În urma intervenției, situația a fost stabilizată, iar mai multe persoane au fost conduse la sediul poliției pentru verificări. Cercetările sunt continuate pentru stabilirea cu exactitate a situației de fapt și dispunerea măsurilor legale care se impun”, a transmis IPJ Neamț.

ADVERTISEMENT

Suporterii lui Poli Timișoara se întorceau de la meciul cu Cetatea Suceava

Incidentul a avut loc la câteva ore după victoria obținută de Poli Timișoara pe terenul celor de la Bănățenii s-au impus cu 1-0, în etapa a 14-a din Liga 2, și au revenit pe primul loc în clasament. Mai mulți suporteri timișoreni au făcut deplasarea la Suceava pentru a susține echipa. După încheierea partidei, aceștia au pornit spre casă, iar un grup s-ar fi oprit la supermarketul Lidl din Târgu-Neamț, unde a avut loc conflictul.

ADVERTISEMENT

după primele 14 etape și este singura echipă neînvinsă din Liga 2. Formația pregătită de Dan Alexa luptă pentru promovarea în SuperLiga, după un început foarte bun de sezon.