Suporterii lui Strasbourg au „explodat” după ce antrenorul echipei a ajuns la Chelsea! Atac nemilos la președintele clubului: „O umilință. E timpul să pleci. Acum!”

Conducerea lui Chelsea l-a demis pe antrenorul Enzo Maresca în prima zi a noului an, iar pe banca echipei a fost numit Liam Rosenior, tehnician care activa la Strasbourg, grupare deținută de BlueCo, compania care conduce și destinele londonezilor. Mutarea nu a fost pe placul suporterilor echipei din Ligue 1, care au lansat un comunicat dur, în care au solicitat ca președintele Marc Keller să părăsească gruparea.

Suporterii lui Strasbourg au „explodat” după ce antrenorul echipei a ajuns la Chelsea

Fanii lui Strasbourg nu sunt de acord cu modul în care este condus clubul, care a devenit un „frate mai mic” al lui Chelsea după ce a fost achiziționat de BlueCo în 2023. Au existat nu mai puțin de 12 transferuri de jucători între cele două cluburi, iar acum antrenorul Liam Rosenior a părăsit formația franceză pentru a semna cu Chelsea.

În acest context, un grup de suporteri a lansat un comunicat dur, în care i-a solicitat președintelui Marc Keller să își dea demisia. „Plecarea lui Liam Rosenior marchează încă un pas umilitor în subjugarea lui Racing de către Chelsea. În ultimii doi ani și jumătate, noi și alții am încercat să ridicăm un semnal de alarmă în legătură cu asta. Problemele merg dincolo de impactul sportiv la mijlocul sezonului și de ambițiile unui antrenor tânăr.

Este ceva structural, viitorul fotbalului francez la nivel de club este în joc. Fiecare contorsionare în plus a lui Marc Keller, fiecare minut în plus pe care îl petrece în fruntea clubului, este o insultă la adresa muncii incredibile realizate înainte de 2023. Un lucru pe care mulți l-au văzut drept o exagerare în septembrie arată din ce în ce mai mult ca un sfat înțelept. E timpul să pleci. Acum”, a transmis grupul Federation Supporters RCS pe . Liam , urmând să debuteze pe banca echipei sâmbătă, când londonezii vor juca pe terenul lui Charlton în FA Cup.

Cine ar urma să îl înlocuiască pe Liam Rosenior la Strasbourg

După plecarea lui Liam Rosenior la Chelsea, pe banca lui Strasbourg ar urma să fie numit un alt tehnician englez: Gary O’Neil. În vârstă de 42 de ani, acesta a activat ca „principal” la două formații din Premier League: Bournemouth, în sezonul 2022-2023, și Wolverhampton, în perioada august 2023 – decembrie 2024.

Conform jurnalistului , O’Neil a ajuns la un acord marți cu cei de la Strasbourg, pentru un contract de lungă durată. Fostul mijlocaș a ales așadar o experiență în Franța, deși era luat în calcul și de mai multe echipe din Premier League.

În ce situație se află Strasbourg

După primele 17 etape din Ligue 1, Strasbourg ocupă locul 7, cu 24 de puncte, fiind implicată în lupta pentru un loc de cupă europeană. Echipa a avut un parcurs excelent în , cu 16 puncte. În Cupa Franței, Strasbourg e calificată în 16-imi, unde o va întâlni pe Avranches.