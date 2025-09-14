Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Suporterii nu mai pot fi interzişi pe stadion pe baza unui proces verbal: “Intră prezumţia de nevinovăţie! Nu va mai fi aşa uşor” Ce se întâmplă cu torţele şi fumigenele pe arene

Schimbări importante în fotbalul românesc. Ce se întâmplă cu procesele verbale pentru interzicerea suporterilor, dar și cu materialele pirotehnice.
Mihai Dragomir
14.09.2025 | 09:45
Suporterii nu mai pot fi interzisi pe stadion pe baza unui proces verbal Intra prezumtia de nevinovatie Nu va mai fi asa usor Ce se intampla cu tortele si fumigenele pe arene
EXCLUSIV FANATIK
Modificări importante pentru Legea 4 din 2008. Ce urmează pe stadioanele din România. Sursa Foto: Colaj Fanatik.

Legea 4 din 2008, cunoscută și ca „Legea lui Mitică”, interzice percheziționarea suporterilor pentru materiale pirotehnice. Procesul de modificare al acestei Legi are deja ceva timp de când se desfășoară, iar Ciprian Paraschiv, președintele Comisiei pentru Tineret și Sport din Camera Deputaților, a oferit ultimele detalii.

Când se modifică Legea 4 din 2008. Ce se întâmplă cu suporterii interziși pe stadion

Fotbalul românesc are un set de legi, unele datând de mai bine de 15 ani. Legea 4 din 2008 este una dintre legile care încă se află în vigoare în competițiile de la noi, însă ea va suferi schimbări importante.

Ciprian Paraschiv, fost căpitan al lui Poli Iași și ulterior fost consilier în Ministerul Sportului, a lucrat timp de 10 ani ca director de dezvoltare în FRF și observator UEFA. El a oferit ultimele detalii despre modificările importante care urmează să fie implementate și a lămurit situația suporterilor interziși, precum și a materialelor pirotehnice.

„Sunt multe abuzuri la noi!”

„Este inacceptabil. Dacă vorbim de un principiu al democrației, nu poți interzice un fan pe baza unui proces verbal. Un astfel de proces verbal poate fi făcut de poliție, jandarmerie și poliția locală, care este subordonată primăriei din acea localitate. Vorbim de o contravenție, mi se pare normal să fii judecat.

Sunt sute, mii de exemple în care un suporter a fost interzis pe baza unui proces verbal și după 2 ani a câștigat procesul. Sunt multe abuzuri la noi. Până nu avem o decizie definitivă a unei Instanțe, și se permite accesul la stadion. Intră prezumţia de nevinovăţie, jurisprudență. Prezumția de nevinovăție este cea mai importantă cutumă care există.

Ce se întâmplă cu materialele pirotehnice. „Vor trebui să își facă acea firmă specializată”

Accesul persoanelor cu dizabilități este foarte important. Trebuie să vorbim de incluziune socială, să le dăm șansa să vadă un meci. Clar aici țin foarte mult ca incluziunea socială să fie inclusă în Legea 4.

Vom avea și materiale pirotehnice, dar nu este ceea ce se așteaptă suporterii. Este vorba de firme acreditate, care fac show-uri pirotehnice la marginea terenului. Dacă suporterii vor neapărat să țină ei acea torță, să facă spectacol, vor trebui să își facă acea firmă specializată de a manevra materialele pirotehnice. Suporterii au cerut interzicerea petardelor pe stadion. Vorbim doar de show-uri de lumini, stroboscoape, fumigene și torțe. Sunt fumigene care nu creează pericol”, a spus Ciprian Paraschiv, deputat AUR și președinte al Comisiei pentru Tineret și Sport din Camera Deputaților, la FANATIK SUPERLIGA.

Suporterii nu mai pot fi interziși pe stadion pe baza unui proces verbal

