Suporterii Petrolului erau gata să facă show la meciul cu FCSB, dar au fost opriți de jandarmi! Ce s-a găsit asupra lor pe Arena Națională. Foto

Bogdan Ciutacu, Iulian Stoica
22.11.2025 | 21:53
FCSB se duelează cu Petrolul în etapa 17 din SuperLiga. Fanii ploieșteni s-au deplasat în număr mare pe Arena Națională, iar jandarmii au făcut un control temeinic la intrarea în stadion. Ce au descoperit forțele de ordine.

Fanii Petrolului au vrut să intre cu obiecte pirotehnice la meciul cu FCSB

Înainte de FCSB – Petrolul, jandarmii aflați la stadion au controlat la sânge suporterii. Ei bine, forțele de ordine au descoperit faptul că fanii ploieșteni au vrut să pătrundă cu torțe metalice. Obiectele pirotehnice au fost, în cele din urmă, confiscate, ca mai apoi oamenii legii să prezinte acest lucru într-un comunicat.

„Pe timpul accesului în Peluza Nord, 5 suporteri oaspeţi au fost depistaţi având asupra lor materiale pirotehnice.

În cauză, au fost întocmite actele necesare sesizării organelor de urmărire penală, în conformitate cu prevederile Legii nr. 126 din 1995 privind regimul materiilor explozive.

Pe această cale, atragem atenția asupra faptului că folosirea materialelor pirotehnice reprezintă un pericol pentru siguranța tuturor participanților la evenimente sportive”, s-a arătat în comunicatul emis de jandarmerie.

Alex Stoian, marcator în FCSB – Petrolul

Așa cum FANATIK a dezvăluit în exclusivitate, Alexandru Stoian a fost preferat în centrul atacului al roș-albaștrilor. Cum Daniel Bîrligea este suspendat, Elias Charalambous se putea baza pe Mamadou Thiam sau Denis Alibec, însă cipriotul a decis să îi ofere credit vârfului venit de la Farul Constanța.

Încrederea lui Elias Charalambous a fost răsplătită. În minutul 11 al întâlnirii, Alex Stoian a profitat de o bâlbâială în careul advers și a reușit să îl învingă pe Krell cu un șut plasat la colțul lung.

  • 500.000 de euro este cota lui Alexandru Stoian
  • 15 meciuri, 4 goluri și o pasă decisivă a adunat atacantul la FCSB
Bogdan Ciutacu
Bogdan Ciutacu
