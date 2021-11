Suporterii Rapidului acuză după eliminarea din Cupă: „A fost ceva în neregulă!”

Chiar dacă Rapidul are nu mai puțin de 23 de puncte din 39 posibile și ocupă un loc de play-off, suporterii încă sunt cu gândul la eliminarea din Cupa României. Ba chiar lansează acuzații dure la adresa lui Mihai Iosif pentru maniera în care a pregătit , echipă ce se zbate în subsolul clasamentului Ligii a doua.

„A fost ceva în neregulă. Nu suntem suporteri de rezultat, dar dacă ai un culoar foarte bun în Cupa României, care pentru noi reprezintă un interes major, având în vedere tradiția și o abordezi la modul acesta, nu avem o explicație logică”, a răbufnit liderul „Gigi Corsicanu”, dezvăluind totodată, motivul invocat inițial de tehnician pentru absența din lot a lui Alex Ioniță. Unul care le ridică suporterilor semne de întrebare, având în vedere explicațiile oferite chiar de mijlocaș, imediat după fluierul de final al partidei cu FC U Craiova 1948.

Deși avea un culoar favorabil în competiția pe care au cucerit-o de 13 ori de-a lungul timpului, alb-vișiniii au preferat să menajeze mai mulți titulari. Așa se face că în primul „11” și-au făcut loc jucători precum Drăghia, Florică, Moise sau Marzouk, utilizați extrem de rar în actualul sezon.

„Cu Timișoara a fost ceva în neregulă. Am înțeles, nu aveți posibilități financiare să faceți investiții, majore, să vă bateți acum la campionat, e primul an, am stat câțiva ani prin diviziile inferioare, ne-am chinuit, suntem fericiți că jucăm în prima ligă.

Mergem înainte, nu suntem suporteri de rezultat, am pierdut cu Voluntari și Gaz Metan Mediaș, nu le-a spus nimeni nimic, dar dacă ai un culoar foarte bun în Cupa României, care pentru noi reprezintă un interes major, având în vedere tradiția și o abordezi la modul acesta, nu avem o explicație logică.

Am discutat cu Mihai Iosif cu o noapte înainte de meci – și îmi pare rău că trebuie să spun asta – și mi-a spus că nu a jucat Ioniță că a făcut întindere. Ioniță a declarat apoi că nu a jucat pentru că l-a durut măseaua. Puneți-vă și dumneavoastră întrebarea. Morais era obosit, voia să odihnească alți titulari, dar de ce să-i odihnești?

Suntem în grafic, avem posibilitatea să luăm Cupa, e un trofeu. Se spune că locul doi nu se premiază, dar Cupa rămâne în istorie. Eu am fost surprins când am văzut declarația lui Ioniță, că nu a intrat din cauză că l-a durut măseaua”, a declarat, la , liderul suporterilor rapidiști, Gheorghe Răducanu, cunoscut sub numele de „Gigi Corsicanu”.

Cum și-a justificat Alex Ioniță absența din meciul de Cupă cu Timișoara

Chestionat cu privire la motivul pentru care nu a făcut deplasarea la Timișoara, a invocat o problemă dentară. „La meciul cu Timișoara eram anunțat titular, dar din păcate am avut o infecție la măsea și am fost nevoit să o scot neapărat.

Mă bucur că am revenit acasă, cred că echipa stă bine în poziția din clasament, din păcate am ieșit din Cupa României. Sperăm să câștigăm cât mai multe puncte și să intrăm în play-off.

Cred că echipa noastră a făcut un meci bun, am jucat și în a doua repriză bine, dar ne-a lipsit golul. Am avut și eu o ocazie, dar, din păcate, am șutat foarte slab, am preferat o execuție rapidă, dar am dat pe lângă poartă.

Noi jucăm să câștigăm la fiecare meci, dar nu jucăm singuri, noi vrem să dăm totul pe teren ca să câștigăm și chiar dacă obiectivul nostru e evitarea retrogradării, ne putem gândi la play-off. Ni-l dorim lângă noi pe Mihai Iosif, dacă ne spunea cineva înainte de campionat, că vom fi atât de sus în clasament, nu credea nimeni”, a spus mijlocașul giuleștenilor, imediat după meciul cu FC U Craiova 1948.