Suporterii Rapidului au făcut spectacol la meciul din Gruia cu CFR Cluj! Video

ADVERTISEMENT

CFR Cluj – Rapid este capul de afiș al etapei cu numărul 17 din SuperLiga. Fanii liderului s-au deplasat în număr mare pentru a-și susține favoriții, iar aceștia au asigurat și spectacolul pirotehnic.

Suporterii Rapidului au făcut spectacol la meciul cu CFR Cluj

Derby-ul dintre CFR Cluj și Rapid le găsește pe formațiile feroviare în două poziții total diferite. Elevii lui Daniel Pancu tremură serios pentru prezența în play-off, pe când giuleștenii sunt pe primul loc al clasamentului.

ADVERTISEMENT

Cum Rapid evoluează foarte bine sub comanda lui Costel Gâlcă, suporterii sunt mai aproape ca oricând de echipă. Desigur, la acest lucru contribuie și .

. Mai multe brigăzi vișinii au făcut deplasarea în Gruia, iar acestea s-au asigurat să ofere spectacol în tribune.

ADVERTISEMENT

FANATIK a observat momentul în care . Cântecele istorice au răsunat și fanii au făcut tot ce e posibil pentru ca jucătorii lui Costel Gâlcă să se simtă susținuți.

ADVERTISEMENT

Fanii Rapidului, spectacol pirotehnic la meciul cu CFR Cluj

CFR Cluj, probleme serioase înainte de meciul cu Rapid

Daniel Pancu a bifat prima victorie din mandatul său la CFR Cluj, cea în partida cu Unirea Slobozia. Chiar și așa, formația din Gruia are emoții serioase în ceea ce privește calificarea în play-off.

Înainte de meciul cu Rapid, CFR Cluj se afla doar pe treapta a 13-a în clasament, cu 16 puncte acumulate. Mai mult decât atât, Petrolul a urcat peste elevii lui Daniel Pancu după remiza cu FCSB. Rămâne de văzut dacă Pancu va reuși să „redreseze corabia” și o va duce pe CFR în play-off.