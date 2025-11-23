Sport

Suporterii Rapidului au făcut spectacol la meciul din Gruia cu CFR Cluj! Video

Suporterii Rapidului s-au deplasat în număr mare în Gruia, pentru meciul cu CFR Cluj. Fanii liderului din SuperLiga s-au remarcat printr-un spectacol pirotehnic.
Alex Bodnariu, Iulian Stoica
23.11.2025 | 21:07
Suporterii Rapidului au facut spectacol la meciul din Gruia cu CFR Cluj Video
CORESPONDENȚĂ DIN CLUJ
Fanii Rapidului, spectacol pirotehnic în tribune la meciul cu CFR Cluj. Sursă foto: Colaj Fanatik
CFR Cluj – Rapid este capul de afiș al etapei cu numărul 17 din SuperLiga. Fanii liderului s-au deplasat în număr mare pentru a-și susține favoriții, iar aceștia au asigurat și spectacolul pirotehnic.

Suporterii Rapidului au făcut spectacol la meciul cu CFR Cluj

Derby-ul dintre CFR Cluj și Rapid le găsește pe formațiile feroviare în două poziții total diferite. Elevii lui Daniel Pancu tremură serios pentru prezența în play-off, pe când giuleștenii sunt pe primul loc al clasamentului.

Cum Rapid evoluează foarte bine sub comanda lui Costel Gâlcă, suporterii sunt mai aproape ca oricând de echipă. Desigur, la acest lucru contribuie și revenirea lui Liviu „Bocciu” Ungurean printre brigăzile de fani.

Acest lucru a fost dovedit și la derby-ul cu CFR Cluj din SuperLiga. Mai multe brigăzi vișinii au făcut deplasarea în Gruia, iar acestea s-au asigurat să ofere spectacol în tribune.

FANATIK a observat momentul în care suporterii Rapidului au aprins mai multe torțe în tribuna dedicată. Cântecele istorice au răsunat și fanii au făcut tot ce e posibil pentru ca jucătorii lui Costel Gâlcă să se simtă susținuți.

Fanii Rapidului, spectacol pirotehnic la meciul cu CFR Cluj

CFR Cluj, probleme serioase înainte de meciul cu Rapid

Daniel Pancu a bifat prima victorie din mandatul său la CFR Cluj, cea în partida cu Unirea Slobozia. Chiar și așa, formația din Gruia are emoții serioase în ceea ce privește calificarea în play-off.

Înainte de meciul cu Rapid, CFR Cluj se afla doar pe treapta a 13-a în clasament, cu 16 puncte acumulate. Mai mult decât atât, Petrolul a urcat peste elevii lui Daniel Pancu după remiza cu FCSB. Rămâne de văzut dacă Pancu va reuși să „redreseze corabia” și o va duce pe CFR în play-off.

Torțe meci CFR Cluj - Rapid
Torțele aprinse de fanii Rapidului în meciul cu CFR Cluj. Foto: Alex Bodnariu/Fanatik
