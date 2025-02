Suporterii Rapidului dau o gaură uriașă în bugetul clubului: „Este groaznic! Și teribil de scump!”

Marian Mihail a vorbit la show-ul „Suflet de rapidist” despre amenzile și sancțiunile pe care le-au primit giuleștenii în acest sezon. Directorul executiv de la Rapid București a dezvăluit ce sumă fabuloasă a plătit Dan Șucu până în prezent pentru show-urile pirotehnice.

Cum au afectat suporterii Rapidului bugetul clubului: „Este groaznic! Și teribil de scump!”

Robert Niță l-a invitat pe Marian Mihail, directorul executiv de la , la „Suflet de rapidist”. Emisiunea poate fi urmărită live doar pe site-ul , de la ora 13:30, în fiecare zi de marți a săptămânii.

Oficialul giuleștenilor a vorbit despre . Marian Mihail a dezvăluit că Dan Șucu a plătit o sumă incredibilă din cauza materialelor pirotehnice.

„Urât e puțin spus, fără peluză este groaznic! Și teribil de scump! În formatul pe care l-ați văzut aseară și pe care o să-l avem cu Botoșani ajungi la aproximativ 5.800 de spectatori. Asta înseamnă că sunt și abonați relocați în sectoarele care s-au închis parțial.

Nu puteam să-i ajutăm pe cei de la Peluza Nord pentru că s-a închis toată peluza. Nu pot să vorbesc de încasări, îmi recuperez foarte puțin din pierderi printr-un număr mai mic de stewarzi. Aseară a fost o experiență neplăcută, suporterii noștri cu siguranță au înțeles ceva.

Este primul meci din ultimele două sezoane în care nu s-a aplicat nicio sancțiune. Pe lângă amenzile usturătoare de la FRF avem mereu amenzi micuțe pentru fel și fel de probleme cu suporterii. Suma se învârte în jurul sumei de 2.000 de lei pe meci”, spune Marian Mihail.

Ce riscă Rapid București: „Perseverența se sancționează”

„(n.r. – Ultima amendă a fost de 60.000 de lei?) Da, și din păcate, la orice incident viitor va fi tot de 60.000 de lei până în vară. Clubul va plătit 60.000 de lei indiferent dacă sunt 100 de torțe sau doar una.

Stabilirea cuantumului amenzii se numește individualizarea sancțiunii. Regulamentul disciplinar românesc nu permite individualizarea, nu îi dă libertate Comisiei de Disciplină. Ei încep de la 5.000 de lei și orice abatere atrage un spor obligatoriu de 50%.

Este o cheltuială și este contraproductiv, poate comportamentului spectatorilor este în scădere. Amenzile acționează, dar sancțiunile vin în continuare. (n.r. – Există posibilitatea să fie închis tot stadionul dacă se mai întâmplă ceva?) E o certitudine.

Regula spune că în momentul în care ajungem la maxim se închide stadionul, dar regulamentul spune că în funcție de împrejurări se pot închide doar anumite sectoare. Perseverența în domeniul încălcării regulilor se sancționează.

Cred că am plătit în jur de 250.000 de euro pentru amenzi. Am linia de sancțiuni de la FRF, nu putem să facem ce vrem doar pentru că regulamentul ni se pare nedrept. Am a doua linie de sancțiuni de la Jandarmerie”, a mai spus directorul executiv.

„Nici Rrahmani nu a luat banii ăștia”

„Cu 250.000 de euro plătești un jucător bun cu tot cu bonusuri și impozite. Nu cred că Rrahmani a luat banii ăștia în primul an! Sunt și amenzi pe care nu le suportăm noi, dar indirect le suportăm. Dacă firma de pază e foarte amendată într-un sezon, în următorul sezon vor încerca să recupereze banii la renegociere.

Când am spus 250.000 de euro m-am gândit la sancțiuni și stricăciuni pe stadion, când petarda ajunge pe gazon trebuie să-l reparăm noi. Se mișcă repede, la cel mai mic preț din piață. După avem pierderile, nu se mai cumpără bilete, nu se mai cumpără pe stadion.

Se termină sezonul regular, trebuie să scoatem la vânzare abonamentele și nu știm dacă o să fie cinci meciuri. De când ne-am mutat pe noul Giulești am văzut că nu e încăpător. Am zis să facem efortul să jucăm un meci pe an pe Arena Națională.

Scopul nostru e să primim cât mai mulți rapidiști și să transmitem un mesaj, să facem o demonstrație de forță. Orice incident cu Botoșani ne pune într-un pericol serios”, a declarat oficialul.

Cati BANI a PIERDUT Rapid pentru ca nu a jucat cu stadionul plin din cauza TORTELOR ULTRASILOR