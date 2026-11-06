Suporterii Rapidului, doar în „cușcă” la meciul cu Farul! Gică Popescu le-a interzis accesul în alte zone ale stadionului

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Suporterii Rapidului au primit o veste proastă înaintea deplasării de la Ovidiu! Farul Constanța, clubul condus de Gică Popescu, a anunțat măsuri stricte pentru partida de sâmbătă, 7 noiembrie. Giuleștenii care vor să-și susțină echipa purtând însemnele alb-vișinii vor trebui să stea în sectorul special destinat oaspeților. Decizia vine după un scandal de proporții între cele două galerii, care a dus la boicotarea unui meci de către rapidiști.

Farul Constanța a anunțat restricții pentru suporterii Rapidului! Ce se întâmplă la meciul de la Ovidiu

Farul Constanța și Rapid se întâlnesc sâmbătă, 7 noiembrie, de la ora 17:30, pe , în etapa a 15-a din SuperLiga. Clubul dobrogean a pus în vânzare biletele începând de miercuri, 4 noiembrie, cu prețuri cuprinse între 40 și 120 de lei. Conducerea Farului a transmis însă și un avertisment pentru suporterii bucureșteni care intenționează să cumpere bilete în alte zone ale stadionului.

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Organizatorii au catalogat partida drept una cu grad ridicat de risc și au stabilit că fanii Rapidului nu vor putea intra în tribunele gazdelor dacă poartă însemnele clubului din Giulești. Astfel, cei care vor să vină îmbrăcați în tricourile Rapidului sau să poarte fulare alb-vișinii trebuie să aleagă sectorul rezervat oaspeților.

Rapidiștii, doar în „cușca” rezervată oaspeților dacă vor să poarte însemnele clubului

În fotbalul românesc, astfel de restricții sunt întâlnite la Suporterii echipelor vizitatoare care cumpără bilete în sectoarele gazdelor sunt uneori nevoiți să renunțe la fulare, tricouri sau alte obiecte care le trădează apartenența. În asemenea situații, unii aleg să lase însemnele clubului în mașină pentru a putea urmări partida din tribune.

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În cazul meciului de la Ovidiu, Farul a precizat explicit că rapidiștii care dețin bilete în alte sectoare nu vor putea intra în stadion purtând însemnele clubului giuleștean. Practic, sectorul C din Peluza 2 rămâne singura zonă în care suporterii oaspeților își pot afișa culorile fără această restricție.

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Scandal uriaș la un meci Farul – Rapid! Giuleștenii au boicotat partida

Nu este prima dată când accesul suporterilor Rapidului pe stadionul din Ovidiu provoacă un scandal. Pe 11 martie 2023, aproximativ 600 de rapidiști au făcut deplasarea pentru partida cu Farul, din ultima etapă a sezonului regulat. Constănțenii au pus însă la dispoziția galeriei oaspete doar aproximativ 230 de bilete, reprezentând 5% din capacitatea stadionului. Nemulțumiți că nu pot intra cu toții, liderii galeriei au decis să boicoteze confruntarea.

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Toți cei 600 de suporteri au rămas în afara arenei și și-au încurajat favoriții din parcare. Rapidiștii au întins bannere pe gardurile stadionului și au scandat pe parcursul partidei, pierdută de echipa antrenată atunci de Adrian Mutu cu 1-2. La final, fotbaliștii Rapidului, în frunte cu Cristi Săpunaru, au mers în exteriorul stadionului pentru a saluta galeria.

Cum au reacționat suporterii Rapidului după scandalul de la Ovidiu

Episodul din martie 2023 a provocat un val de nemulțumire în rândul rapidiștilor. Suporterii au considerat că tratamentul primit la Ovidiu a fost nedrept, mai ales în condițiile în care galeria Farului fusese primită fără probleme în Giulești.

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Marius Șumudică a criticat vehement situația și a susținut că, dacă ar fi fost antrenorul Rapidului, ar fi întârziat începerea partidei în semn de protest. De cealaltă parte, conducerea Farului a explicat că a respectat măsurile impuse de autorități și că nu putea aloca mai multe locuri oaspeților.