Rapid i-a înfuriat pe suporteri în Antalya: „Ați dus amatorismul la nivel de artă!”

Nicio televiziune nu transmite meciurile amicale ale echipelor de club, însă ele pot opta pentru a pune meciul la dispoziție suporterilor pe platforme precum Youtube. Așa a procedat și Rapid, însă fanii care vor să acceseze partida trebuie să plătească un abonament.

Suporterii Rapidului au luat foc! Meciul amical cu CSKA 1948 Sofia a fost mărul discordiei

Rapid se pregătește să încheie perioada de pregătire din Turcia, iar ultimul meci de pregătire l-a disputat împotriva bulgarilor de la CSKA 1948 Sofia, echipă ce ocupă poziția secundă în campionatul Bulgariei, după ce în prima partidă amicală a pierdut cu 1-2 în fața polonezilor de la Wisla Plock.

Partida a putut fi urmărită pe Youtube doar de fanii care dețin un abonament pe canal. Cel mai ieftin abonament este de 6 lei, însă suporterii pot opta și pentru abonamente la 20 sau 50 de lei.

Nemulțumirea nu a venit doar din cauza faptului că fanii trebuie să plătească pentru a-și vedea favoriții în meciurile de pregătire, ci și din cauza nivelului slab al transmisiunii. Mai mulți oameni s-au plâns de lipsa de semnal și de nenumăratele întreruperi. Norocul fanilor a fost că au putut vedea meciul pe canalul de Youtube al bulgarilor, fără să plătească și fără ca stream-ul să se întrerupă.

Ce mesaje au transmis suporterii lui Rapid pe Facebook

Fanii formației de sub Podul Grant au criticat dur lipsa de profesionalism a conducerii în ceea ce privește transmisiunea meciurilor amicale. Unii au criticat prețul pe care suporterii trebuie să-l plătească, în timp ce alții s-au plâns de calitatea transmisiunii.

„Mulțumim echipei bulgare pentru transmisia live gratuită, nu ca voi să cereți bani și pentru un meci amical. Așa de fomiști ați ajuns, nu vă mai ajung banii. Avem cele mai scumpe abonamente din țară, dar voi nu investiți deloc în jucători. Dacă se poate să luați doar jucători gratis și împrumut, iar tot ce e bun, domnul Șucu vinde imediat. E clar că nu se vrea performanță, doar profit”, a scris unul dintre fani, indignat de situația de la club.

„Încerc cât pot de mult să nu fiu hater, însă o dați grav de gard. Eu plătesc abonament la canalul de YouTube doar ca să văd meciurile din cantonamente, însă nu aveți semnal. Să înțeleg că bulgarii transmit de pe altă planetă? Sau ei de unde au semnal? Trist…”, a scris un alt suporter. „Ați dus amatorismul la nivel de artă”, a fost mesajul dur al altui simpatizant al echipei.



Suporterii giuleșteni fac haz de necaz. Un fan „a găsit” motivul pentru care Rapid nu transmite gratis meciurile

Unul dintre fanii pe de Facebook a făcut gluma zilei. Indignat că echipa sa nu oferă transmisiunea meciurilor amicale pe gratis, pentru toți suporterii, el „a găsit” motivul din spatele acestei decizii:

„Nu transmitem meciurile ca să nu-l vadă cluburile tari din Vest pe Braun. Abia așteptă să îl transfere ca fundaș stânga”, a scris, ironic, unul dintre suporteri.