Sport

Suporterii Rapidului, la capătul răbdării! Decizia Peluzei Nord: „Nu putem rămâne indiferenți”

Peluza Nord a Rapidului a avut un mesaj ferm în urma ultimelor rezultate! Ce decizie au luat suporterii și cum vor fi afectați direct jucătorii giuleștenilor
Ciprian Păvăleanu
24.04.2026 | 08:45
ULTIMA ORĂ
Ce decizie a luat Peluza Nord a Rapidului după ultimele evenimente din cadrul clubului. Foto: Colaj FANATIK
ADVERTISEMENT

Suporterii din Giulești sunt vulcanici, iar de această dată și-au pierdut din nou răbdarea. Este al treilea an consecutiv în care Rapid intră în play-off, însă dezamăgește foarte tare, fiind una dintre cele mai slabe echipe. După turul de play-off, Rapid a obținut cele mai puține puncte dintre toate cele șase echipe și ar putea rata din nou locurile de cupe europene. În acest context, fanii au reacționat și au făcut un anunț ferm în legătură cu prezența la meciuri.

Anunț ferm făcut de Peluza Nord a Rapidului! Ce vor face în returul play-off-ului

Rezultatele slabe și scandalurile din interiorul clubului i-au făcut pe fani să răbufnească și să ia o decizie fermă, care a fost anunțată printr-un comunicat postat pe rețelele de socializare. În acest mesaj, suporterii acuză atât jucătorii, cât și conducerea de pătarea istoriei și identității clubului.

ADVERTISEMENT

Totuși, suporterii au anunțat că vor continua să participe la meciurile Rapidului din acest final de sezon, însă doar pentru a face act de prezență. Aceștia nu vor afișa bannere și nici nu vor flutura steaguri în timpul meciului: „Având în vedere situația actuală din cadrul clubului Rapid București, marcată de lipsa de profesionalism din partea conducerii, lipsa de implicare și absența rezultatelor, precum și atitudinea delăsătoare a unor jucători, care ajung să influențeze vestiarul și schimbările de antrenori în funcție de propriile interese, Peluza Nord Rapid nu poate rămâne indiferentă.

În semn de protest față de aceste derapaje grave și în formă continuă, care pătează istoria și afectează identitatea și performanța clubului, Peluza Nord Rapid anunță că va fi prezentă la meciuri până la finalul sezonului doar pentru a face act de prezență. Pe durata acestor partide: nu vor fi afișate bannere și nu vor fi fluturate steaguri.

ADVERTISEMENT
Această formă de protest reflectă exact atitudinea pe care conducerea o manifestă în birouri și jucătorii pe teren: prezență fără implicare, fără responsabilitate și fără rezultate. Rapid înseamnă mai mult decât atât! Iar până când acest lucru va fi înțeles și respectat de toți cei implicați, poziția noastră rămâne fermă”, se arată în comunicatul emis de suporteri.

ADVERTISEMENT
Fanii nu au putut veni pe stadion la meciul cu FC Argeș

În ultimele două meciuri de acasă, Rapid a obținut un singur punct, după ce a fost învinsă de Universitatea Cluj și a remizat alb împotriva lui FC Argeș. La cel de-al doilea meci, pe stadion au putut participa doar copii însoțiți de adulți. Acest lucru s-a întâmplat din cauza comportamentelor suporterilor din derby-ul cu Dinamo, din prima etapă.

ADVERTISEMENT

După acest semieșec cu piteștenii, pe lângă dezamăgirea creată de pierderea a două puncte importante, la Rapid au apărut și disensiuni între jucători și antrenor. Alex Dobre, căpitanul echipei, a contestat tactica folosită de Costel Gâlcă, spunând că nu îi pune în valoarea calitățile. Ca răspuns, antrenorul în vârstă de 54 de ani i-a luat banderola și l-a scos din echipa de start la meciul cu Craiova. Aceste conflicte din interior, cumulate cu o nouă înfrângere pe „Ion Oblemenco”, au contribuit la decizia luată de Peluza Nord.

Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Parteneri
