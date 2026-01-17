Suporterii Rapidului continuă lupta cu Dan Șucu și conducerea. Ce s-a întâmplat în Giulești cu Metaloglobus

ADVERTISEMENT

Rapid a revenit în Giulești sâmbătă seară pentru meciul cu Metaloglobus din etapa cu numărul 22 din acest sezon regulat din SuperLiga, primul joc oficial din 2026 pentru echipa antrenată de Costel Gâlcă. Este deja destul de bine cunoscut faptul că recent fanii din Peluza Nord au reacționat mai mult decât vehement vizavi de strategia conducerii, în frunte cu acționarul majoritar Dan Șucu.

Suporterii Rapidului s-au ținut de cuvânt: protest față de Dan Șucu și conducere la meciul din Giulești cu Metaloglobus

Concret, ei s-au arătat foarte deranjați de faptul că se continuă destul de „agresiv” cu dorința de asociere între Rapid și Genoa, celălalt club la care acționar majoritar este Șucu. De asemenea,

ADVERTISEMENT

Astfel, în acest context suporterii au anunțat zilele trecute că Și exact asta au și făcut. În primul rând, Peluza Nord a fost mai degrabă goală decât plină în debutul partidei, până în minutul 15 doar.

Ultrașii au decis anterior să stea în afara stadionului până în acel moment și să intre abia ulterior. Doar că pesemne că nu toată lumea a ținut cont de această chestiune. De asemenea, acest fenomen s-a manifestat într-o anumită măsură și în celelalte zone din stadion. În plus, giuleștenii au ales să nu își susțină vocal echipa. De asemenea doar în prima parte a meciului însă.

ADVERTISEMENT

Grupurile ultras au intrat pe stadion abia după minutul 15

De asemenea, locurile de pe primele rânduri din centrul peluzei au fost lăsate goale în mod simbolic în acest interval de timp, iar steagurile de gard au fost afișate invers, practică des întâlnită în lumea ultras când vine vorba despre astfel de acțiuni de protest.

ADVERTISEMENT

Intrați în cele din urmă pe stadion, grupurile din Peluza Nord au demarat după minutul 15 în a-și susține echipa favorită. Suporterii au început prin a cânta în primă fază celebrul imn al clubului Rapid.