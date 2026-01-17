Sport

Suporterii Rapidului continuă lupta cu Dan Șucu și conducerea. Ce s-a întâmplat în Giulești cu Metaloglobus

Suporterii Rapidului sunt deciși să meargă până la capăt în războiul cu Dan Șucu și conducerea clubului! Ce s-a întâmplat la meciul cu Metaloglobus din Giulești
Gabriel-Alexandru Ioniță
17.01.2026 | 20:26
Suporterii Rapidului continua lupta cu Dan Sucu si conducerea Ce sa intamplat in Giulesti cu Metaloglobus
Cum au protestat suporterii Rapidului la meciul cu Metaloglobus. Foto: Facebook / Peluza Nord Rapid București
Rapid a revenit în Giulești sâmbătă seară pentru meciul cu Metaloglobus din etapa cu numărul 22 din acest sezon regulat din SuperLiga, primul joc oficial din 2026 pentru echipa antrenată de Costel Gâlcă. Este deja destul de bine cunoscut faptul că recent fanii din Peluza Nord au reacționat mai mult decât vehement vizavi de strategia conducerii, în frunte cu acționarul majoritar Dan Șucu.

Suporterii Rapidului s-au ținut de cuvânt: protest față de Dan Șucu și conducere la meciul din Giulești cu Metaloglobus

Concret, ei s-au arătat foarte deranjați de faptul că se continuă destul de „agresiv” cu dorința de asociere între Rapid și Genoa, celălalt club la care acționar majoritar este Șucu. De asemenea, ultrașii au răbufnit din nou și la adresa lui Daniel Carciug, un „client” mai vechi al lor. 

Astfel, în acest context suporterii au anunțat zilele trecute că au decis să protesteze cu ocazia acestui meci cu Metaloglobus. Și exact asta au și făcut. În primul rând, Peluza Nord a fost mai degrabă goală decât plină în debutul partidei, până în minutul 15 doar.

Ultrașii au decis anterior să stea în afara stadionului până în acel moment și să intre abia ulterior. Doar că pesemne că nu toată lumea a ținut cont de această chestiune. De asemenea, acest fenomen s-a manifestat într-o anumită măsură și în celelalte zone din stadion. În plus, giuleștenii au ales să nu își susțină vocal echipa. De asemenea doar în prima parte a meciului însă.

Grupurile ultras au intrat pe stadion abia după minutul 15

De asemenea, locurile de pe primele rânduri din centrul peluzei au fost lăsate goale în mod simbolic în acest interval de timp, iar steagurile de gard au fost afișate invers, practică des întâlnită în lumea ultras când vine vorba despre astfel de acțiuni de protest.

Intrați în cele din urmă pe stadion, grupurile din Peluza Nord au demarat după minutul 15 în a-și susține echipa favorită. Suporterii au început prin a cânta în primă fază celebrul imn al clubului Rapid.

