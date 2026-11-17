CE TREBUIE SĂ ȘTII Ce s-a întâmplat pe stadionul din Zenica cu puțin timp înainte de startul meciului Bosnia – România

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a prezentat un mic incident petrecut în sectorul destinat suporterilor naționalei lui Gică Hagi de pe stadionul din Zenica, cu puțin timp înainte de startul meciului Bosnia – România de marți seară din etapa cu numărul 6, ultima, din actuala ediție de Liga Națiunilor. Momentul s-a petrecut imediat după ce fanii români au intrat pe arenă.

Ce s-a întâmplat pe stadionul din Zenica cu puțin timp înainte de startul meciului Bosnia – România

Potrivit jurnaliștilor de la , fără ca până în acest moment să se cunoască detalii despre ce s-a întâmplat exact, la un moment dat a fost nevoie ca unii dintre reprezentanții firmei de pază angajați pentru a asigura securitatea la această partidă să se deplaseze în sectorul românilor pentru o scurtă discuție cu câțiva dintre suporteri, dar în cele din urmă s-a dovedit că nu a fost vorba despre ceva grav, iar lucrurile au revenit la normal foarte rapid.