Suporterii români, luați pe sus de jandarmi după meciul cu Bosnia! Atmosfera a degenerat la Zenica. Video

Naționala României a fost învinsă și trimisă în urna a patra la baraj de Bosnia, iar fanii tricolorilor și-au vărsat nervii pe suporterii rivali la finalul celor 90 de minute. Forțele de ordine au intervenit violent pentru a calma spiritele.

România, tot mai departe de Mondial după 1-3 cu Bosnia la Zenica

Partida de la Zenica a fost una de coșmar pentru naționala României. Echipa lui Mircea Lucescu a făcut o repriză secundă dezastruoasă și a ratat orice șansă la clasarea pe poziția secundă. Asta înseamnă automat că ne rămâne în buzunar șansa barajului, însă tricolorii vor da piept cu adversari precum Italia, Polonia sau Turcia.

, atacantul introdus în partea secundă în locul marcatorului Daniel Bîrligea. Vârful a intrat cu talpa la nivelul capului unui adversar și a fost trimis la vestiare de Michael Oliver. Ulterior, bosniacii au înscris trei goluri.

Suporterii români, îmbrânciți de jandarmi la finalul meciului de la Zenica. Ce s-a întâmplat pe stadion

Atmosfera de la Zenica a fost una încinsă, iar la final spiritele au explodat. Fanii români, frustrați de comportamentul ultrașilor bosniaci, au început să scandeze „Serbia, Serbia”, moment în care suporterii gazdelor au reacționat violent.

Suporterii bosniaci s-au apropiat de peluza românească și au aruncat cu diverse obiecte în fanii veniți din țara noastră. Forțele de ordine au fost nevoite să intervină de urgență pentru a aplana spiritele.

Poliția și stewarzii s-au năpustit asupra românilor, pe care i-au împins până la un gard de protecție care s-a și rupt, iar unii agenți aveau asupra lor spray lacrimogen. Până la momentul redactării acestui articol nu au fost raportate victime.