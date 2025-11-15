Sport

Suporterii români, luați pe sus de jandarmi după meciul cu Bosnia! Atmosfera a degenerat la Zenica. Video

Suporterii români au fost bruscați de forțele de ordine după meciul cu Bosnia, într-o atmosferă extrem de tensionată la Zenica, unde incidentele dintre cele două galerii au degenerat rapid.
Cristi Coste, Marian Popovici, Razvan Nicolae
16.11.2025 | 00:27
CORESPONDENȚĂ DIN BOSNIA
Scene reprobabile după Bosnia - România. Forțele de ordine au intervenit de urgență
Naționala României a fost învinsă și trimisă în urna a patra la baraj de Bosnia, iar fanii tricolorilor și-au vărsat nervii pe suporterii rivali la finalul celor 90 de minute. Forțele de ordine au intervenit violent pentru a calma spiritele.

România, tot mai departe de Mondial după 1-3 cu Bosnia la Zenica

Partida de la Zenica a fost una de coșmar pentru naționala României. Echipa lui Mircea Lucescu a făcut o repriză secundă dezastruoasă și a ratat orice șansă la clasarea pe poziția secundă. Asta înseamnă automat că ne rămâne în buzunar șansa barajului, însă tricolorii vor da piept cu adversari precum Italia, Polonia sau Turcia.

Totul s-a rupt după eliminarea lui Denis Drăguș, atacantul introdus în partea secundă în locul marcatorului Daniel Bîrligea. Vârful a intrat cu talpa la nivelul capului unui adversar și a fost trimis la vestiare de Michael Oliver. Ulterior, bosniacii au înscris trei goluri.

Atmosfera de la Zenica a fost una încinsă, iar la final spiritele au explodat. Fanii români, frustrați de comportamentul ultrașilor bosniaci, au început să scandeze „Serbia, Serbia”, moment în care suporterii gazdelor au reacționat violent.

Reporterii FANATIK au surprins momentele tensionate de la Zenica. Suporterii bosniaci s-au apropiat de peluza românească și au aruncat cu diverse obiecte în fanii veniți din țara noastră. Forțele de ordine au fost nevoite să intervină de urgență pentru a aplana spiritele.

Poliția și stewarzii s-au năpustit asupra românilor, pe care i-au împins până la un gard de protecție care s-a și rupt, iar unii agenți aveau asupra lor spray lacrimogen. Până la momentul redactării acestui articol nu au fost raportate victime.

Cristi Coste
Cristi Coste este Redactor-Șef la Fanatik, cu o experiență de peste 25 de ani în presă, ultimii 15 ani și în online. A realizat ani de zile emisiuni de radio la Sport Total FM și a co-realizat, alături de Horia Ivanovici, emisiunea Fanatik Show, iar în ultimii ani emisiunea Fanatik SuperLiga.
