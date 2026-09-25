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România a avut parte de o galerie numeroasă vineri seară la Solna, pe „Strawberry Arena”, la meciul cu Suedia din debutul campaniei de Liga Națiunilor. După doar câteva zeci de secunde de la startul partidei, suporterii români prezenți pe arenă au aprins mai multe torțe și astfel au „colorat” sectorul respectiv.

Galeria naționalei lui Gică Hagi, show pirotehnic în startul meciului Suedia – România din Liga Națiunilor

În mod evident, în scurt timp deasupra gazonului s-a ridicat un „nor” de fum. Imediat după, crainicul arenei a anunțat că, în cazul în care vor continua cu acest tip de manifestări, fanii români riscă să fie chiar evacuați de pe stadion, în condițiile în care meciul abia începuse de câteva minute. Nu a fost însă cazul de așa ceva în cele din urmă.

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Show-ul pirotehnic s-a oprit după scurt timp, iar partida a putut continua în condiții normale, fără ca jocul să fie oprit nici măcar pentru câteva secunde. Așa cum s-a notat anterior, Fani români de toate vârstele au fost prezenți pe stadion pentru a susține naționala lui la

Foarte mulți români prezenți pe „Strawberry Arena” la acest meci

, tată și fiu, ambii purtând tricouri ale naționalei României cu numele Hagi și numărul 10, s-au aflat de asemenea vineri seară pe „Strawberry Arena” pentru acest meci și au oferit un pronostic foarte optimist: „Tată și fiu, de 20 de ani în Suedia. Sticlan Alexander și Sticlan Alexander Junior. Băiatul e născut aici, joacă fotbal la echipă de Divizia B aproape, sunt pe loc de promovare în Divizia B. Toată familia, și soția cu copiii, toți suntem cu Hagi.

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Să facă diferența, ca de fiecare dată, o ia pe stângul frumos și să o bage în ațe. Un scor? Sincer îți zic, 3-1 pentru noi. La 3 dimineața eram la mare în ’94, mă uitam la meciuri. Kennet Andersson stă la 20 de kilometri de noi. (n.r. Mesaj pentru românii de acasă) Să fie încrezători că România se ridică”.

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