Sport

Suporterii români, show pirotehnic în Suedia! Amenințați cu evacuarea! Video

Suporterii naționalei lui Gică Hagi, show pirotehnic în debutul meciului Suedia - România din Liga Națiunilor! S-a pus problema să fie evacuați de pe stadion după doar câteva minute de joc!
Cristi Coste, Tibi Cocora
25.09.2026 | 21:56
Suporterii romani show pirotehnic in Suedia Amenintati cu evacuarea Video
CORESPONDENȚĂ DIN SUEDIA
Suporterii români, show pirotehnic în Suedia! Amenințați cu evacuarea. Foto: Fanatik
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România a avut parte de o galerie numeroasă vineri seară la Solna, pe „Strawberry Arena”, la meciul cu Suedia din debutul campaniei de Liga Națiunilor. După doar câteva zeci de secunde de la startul partidei, suporterii români prezenți pe arenă au aprins mai multe torțe și astfel au „colorat” sectorul respectiv.

Galeria naționalei lui Gică Hagi, show pirotehnic în startul meciului Suedia – România din Liga Națiunilor

În mod evident, în scurt timp deasupra gazonului s-a ridicat un „nor” de fum. Imediat după, crainicul arenei a anunțat că, în cazul în care vor continua cu acest tip de manifestări, fanii români riscă să fie chiar evacuați de pe stadion, în condițiile în care meciul abia începuse de câteva minute. Nu a fost însă cazul de așa ceva în cele din urmă.

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Show-ul pirotehnic s-a oprit după scurt timp, iar partida a putut continua în condiții normale, fără ca jocul să fie oprit nici măcar pentru câteva secunde. Așa cum s-a notat anterior, România a avut parte de o susținere importantă din tribune vineri seară la Solna. Fani români de toate vârstele au fost prezenți pe stadion pentru a susține naționala lui Gică Hagi la acest debut în Liga Națiunilor. 

Foarte mulți români prezenți pe „Strawberry Arena” la acest meci

Doi români stabiliți de 20 de ani în Suedia, tată și fiu, ambii purtând tricouri ale naționalei României cu numele Hagi și numărul 10, s-au aflat de asemenea vineri seară pe „Strawberry Arena” pentru acest meci și au oferit un pronostic foarte optimist: „Tată și fiu, de 20 de ani în Suedia. Sticlan Alexander și Sticlan Alexander Junior. Băiatul e născut aici, joacă fotbal la echipă de Divizia B aproape, sunt pe loc de promovare în Divizia B. Toată familia, și soția cu copiii, toți suntem cu Hagi.

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Să facă diferența, ca de fiecare dată, o ia pe stângul frumos și să o bage în ațe. Un scor? Sincer îți zic, 3-1 pentru noi. La 3 dimineața eram la mare în ’94, mă uitam la meciuri. Kennet Andersson stă la 20 de kilometri de noi. (n.r. Mesaj pentru românii de acasă) Să fie încrezători că România se ridică”. 

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Show-ul pirotehnic de la Suedia - România

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Cristi Coste
Cristi Coste
Cristi Coste este Redactor-Șef la Fanatik, cu o experiență de peste 25 de ani în presă, ultimii 15 ani și în online. A realizat ani de zile emisiuni de radio la Sport Total FM și a co-realizat, alături de Horia Ivanovici, emisiunea Fanatik Show, iar în ultimii ani emisiunea Fanatik SuperLiga.
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