Suporterii Stelei anunță o atmosferă incendiară la derby-ul cu CS Dinamo din Liga 2. Câți fani sunt așteptați pe „Arcul de Triumf”

este meciul la care se anunță o atmosferă de zile mari. Disputa dintre cele două formații bucureștene va avea loc pe stadionul Arcul de Triumf de la ora 18:30. Fanii roș-albaștrilor anunță spectacol la cel mai tare duel al rundei din Liga 2.

ADVERTISEMENT

Peste 2.000 de fani ai Stelei vor fi prezenți la meciul cu CS Dinamo

Promovată în premieră în liga a doua, CS Dinamo București, cu Florin Bratu pe banca tehnică, primește astăzi vizita celor de la Steaua București pe Arcul de Triumf.

Disputa se anunță a fi una încinsă, mai ales că pe micuța arenă vor fi peste 2.000 de suporteri ai roș-albaștrilor, conform unui anunț făcut de cei de la AS 47.

ADVERTISEMENT

înaintea fluierului de start. De la ora 16:00, fanii Stelei au început să se adune la Casa Presei, urmând ca mai apoi să plece în corteo către stadion.

Echipele de start pentru meciul CS Dinamo – Steaua

CS Dinamo: Lăpădat – Neculai, Vișan, Bobaru, Anghel, V. Georgescu – Mălăele, S. Matei, V. Constantin – Cocoș, Kyrychenko. Rezerve: Corjenco – B. Alexandru, Demici, Uleia, Cernamoriț, Obedeanu, Burlacu, A. Munteanu, A. Zaharia. Antrenor: Florin Bratu

Steaua: Frănculescu – Adăscăliței, Beța, Ad. Ilie – Răsdan, Doană, Gualda, Șt. Pacionel, St. Drăghici – Lopez, Lascu. Rezerve: Pletea – Nedelea, Lumbu, Chipirliu, M. Roman, Ioniță, Iordan, Ad. Popa, Cimpoeșu. Antrenor: Daniel Oprița

ADVERTISEMENT

Comentarii negative în spațiul online, după promovarea făcută de CS Dinamo pentru meciul cu Steaua

Gruparea din „Ștefan cel Mare” a încercat să promoveze în mediul online această partidă și a prezentat meciul drept un „derby de tradiție” din fotbalul românesc, chestiune care a atras mai multe comentarii negative din partea fanilor „câinilor”, dar nu numai.

ADVERTISEMENT

Este bine cunoscut faptul că suporterii dinamoviști nu recunosc această echipă aparținând Clubului Sportiv drept formația istorică înființată în 1948. În viziunea lor, „adevăratul Dinamo” este cel care evoluează în prezent în Superliga, formația antrenată de Zeljko Kopic, cea care se bucură meci de meci de susținerea fanilor de pe stadion.

ADVERTISEMENT

Așadar, din punctul de vedere al suporterilor, această postare făcută de CS Dinamo în perspectiva meciului cu Steaua ar reprezenta de fapt o încercare de inducere în eroare a opiniei publice vizavi de situația juridică a cluburilor de fotbal din „Ștefan cel Mare”.

„Care derby?”, „O postare rușinoasă”, „Două clone”, „Derby-ul nimănui”, „Derby era dacă erau Dinamo București și FCSB”, „Care tradiție?”, „Dinamo și Steaua sunt în prima ligă”, „Meci inutil” sau „O glumă proastă”, au fost unele dintre comentariile lăsate de fani la postarea respectivă.