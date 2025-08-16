Sport

Suporterii Stelei anunță o atmosferă incendiară la derby-ul cu CS Dinamo din Liga 2. Câți fani sunt așteptați pe „Arcul de Triumf”

CS Dinamo - Steaua este capul de afiș al zilei în fotbalul românesc, iar pe Arcul de Triumf se anunță o atmosferă incendiară. Câți fani ai roș-albaștrilor sunt așteptați.
Daniel Işvanca
16.08.2025 | 17:23
Suporterii Stelei anunta o atmosfera incendiara la derbyul cu CS Dinamo din Liga 2 Cati fani sunt asteptati pe Arcul de Triumf
ULTIMA ORĂ
Suporterii Stelei București anunță spectacol la meciul cu CS Dinamo FOTO: Facebook / AS 47

CS Dinamo – Steaua București este meciul la care se anunță o atmosferă de zile mari. Disputa dintre cele două formații bucureștene va avea loc pe stadionul Arcul de Triumf de la ora 18:30. Fanii roș-albaștrilor anunță spectacol la cel mai tare duel al rundei din Liga 2.

ADVERTISEMENT

Peste 2.000 de fani ai Stelei vor fi prezenți la meciul cu CS Dinamo

Promovată în premieră în liga a doua, CS Dinamo București, cu Florin Bratu pe banca tehnică, primește astăzi vizita celor de la Steaua București pe Arcul de Triumf.

Disputa se anunță a fi una încinsă, mai ales că pe micuța arenă vor fi peste 2.000 de suporteri ai roș-albaștrilor, conform unui anunț făcut de cei de la AS 47.

ADVERTISEMENT

Ioan Andone și Ștefan Iovan vor fi pe teren înaintea fluierului de start. De la ora 16:00, fanii Stelei au început să se adune la Casa Presei, urmând ca mai apoi să plece în corteo către stadion.

Echipele de start pentru meciul CS Dinamo – Steaua

  • CS Dinamo: Lăpădat – Neculai, Vișan, Bobaru, Anghel, V. Georgescu – Mălăele, S. Matei, V. Constantin – Cocoș, Kyrychenko. Rezerve: Corjenco – B. Alexandru, Demici, Uleia, Cernamoriț, Obedeanu, Burlacu, A. Munteanu, A. Zaharia. Antrenor: Florin Bratu
  • Steaua: Frănculescu – Adăscăliței, Beța, Ad. Ilie – Răsdan, Doană, Gualda, Șt. Pacionel, St. Drăghici – Lopez, Lascu. Rezerve: Pletea – Nedelea, Lumbu, Chipirliu, M. Roman, Ioniță, Iordan, Ad. Popa, Cimpoeșu. Antrenor: Daniel Oprița 
ADVERTISEMENT
„N-am fost niciodată prieteni”. Masacrul din ajunul celui de-Al Doilea Război Mondial care...
Digi24.ro
„N-am fost niciodată prieteni”. Masacrul din ajunul celui de-Al Doilea Război Mondial care bântuie relația dintre două mari puteri

Comentarii negative în spațiul online, după promovarea făcută de CS Dinamo pentru meciul cu Steaua

Gruparea din „Ștefan cel Mare” a încercat să promoveze în mediul online această partidă și a prezentat meciul drept un „derby de tradiție” din fotbalul românesc, chestiune care a atras mai multe comentarii negative din partea fanilor „câinilor”, dar nu numai.

ADVERTISEMENT
S-a aflat! Când și unde are loc ”nunta secolului”
Digisport.ro
S-a aflat! Când și unde are loc ”nunta secolului”

Este bine cunoscut faptul că suporterii dinamoviști nu recunosc această echipă aparținând Clubului Sportiv drept formația istorică înființată în 1948. În viziunea lor, „adevăratul Dinamo” este cel care evoluează în prezent în Superliga, formația antrenată de Zeljko Kopic, cea care se bucură meci de meci de susținerea fanilor de pe stadion.

ADVERTISEMENT

Așadar, din punctul de vedere al suporterilor, această postare făcută de CS Dinamo în perspectiva meciului cu Steaua ar reprezenta de fapt o încercare de inducere în eroare a opiniei publice vizavi de situația juridică a cluburilor de fotbal din „Ștefan cel Mare”.

„Care derby?”, „O postare rușinoasă”, „Două clone”, „Derby-ul nimănui”, „Derby era dacă erau Dinamo București și FCSB”, „Care tradiție?”, „Dinamo și Steaua sunt în prima ligă”, „Meci inutil” sau „O glumă proastă”, au fost unele dintre comentariile lăsate de fani la postarea respectivă.

Gigi Neţoiu candidează la Primăria București. În prima reacție îl atacă frontal pe...
Fanatik
Gigi Neţoiu candidează la Primăria București. În prima reacție îl atacă frontal pe Nicușor Dan: „Președintele României își desemnează public urmașii. Nu știam că suntem o monarhie!”. Exclusiv
SuperLiga, live video etapa 6. Petrolul – Hermannstadt, de la 21:30. Meci tare...
Fanatik
SuperLiga, live video etapa 6. Petrolul – Hermannstadt, de la 21:30. Meci tare pe „Ilie Oană”
Cluburile din Premier League încasează sume exorbitante din contractele pentru echipament sportiv. Cine...
Fanatik
Cluburile din Premier League încasează sume exorbitante din contractele pentru echipament sportiv. Cine conduce acest clasament
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Daniel Işvanca
Daniel Işvanca
Daniel Ișvanca este redactor pe zona de Sport la FANATIK, unde activează din august 2024. A debutat ca ziarist la HotNews.ro și are o experiență de peste trei ani în cadrul acestui domeniu.
Parteneri
Florin Prunea a vrut 'să-și umfle mușchii', dar a făcut cale întoarsă: 'Tu...
iamsport.ro
Florin Prunea a vrut 'să-și umfle mușchii', dar a făcut cale întoarsă: 'Tu știi cine e acolo? Nicu Gheară'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!