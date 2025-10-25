Sport

Suporterii Stelei au îndreptat armele către conducerea clubului. „Sunteți incompetenți?”

S-au săturat. Suporterii Stelei au lansat mesaje dure la adresa conducerii la meciul din deplasare cu Olimpia Satu Mare. Ce au afișat, de fapt, fanii „militarilor”.
Mihai Dragomir
25.10.2025 | 20:27
Suporterii Stelei nu mai au răbdare cu conducerea clubului. Sursa Foto: Colaj Fanatik.
Steaua a jucat sâmbătă dimineață în deplasare cu Olimpia Satu Mare în cadrul etapei a 11-a din Liga 2. Echipa bucureșteană a beneficiat de sprijinul suporterilor, care au avut reproșuri la adresa conducerii echipei. Ce mesaje au afișat la meci.

Suporterii Stelei s-au întors împotriva conducerii

Steaua a rămas blocată în Liga 2 în ultimii ani, deși a obținut promovarea sportiv, din cauza formei de organizare. Suporterii nu renunță la visul de a vedea echipa în primul eșalon și și-au manifestat din nou dorința ca „militarii” să promoveze.

Astfel, la meciul câștigat cu 4-1 contra Olimpiei Satu Mare, fanii echipei din Ghencea au afișat mai multe mesaje înțepătoare pentru conducere. „Vrem Steaua în A!”, a fost unul dintre deja clasicele mesaje. „În lupta cu inamicul, conducerea stă deoparte / sunteți doar incompetenți sau de la cioban aveți parte?”, a fost unul dintre banner-ele dure ale suporterilor steliști.

FCSB, ironizată din nou de suporterii Stelei

Nu a scăpat nici rivala FCSB. Fanii Stelei exultă de când UEFA a trecut echipa lor pe site-ul oficial în dreptul câștigătoarei Cupei Campionilor din 1986. Astfel, la meciul cu Olimpia Satu Mare, au afișat un mesaj și pentru clubul patronat de Gigi Becali.

Pe stadion s-a putut admira, în toată splendoarea, celebra replică a lui Dem Rădulescu din celebrul film B.D. la munte și la mare: „Ce avem noi aici?”, aluzie la modificarea făcută de UEFA. VEZI FOTO AICI.

Gigi Becali a luat foc după modificarea UEFA. Ce măsură a luat patronul FCSB

Patronul FCSB nu a rămas indiferent față de modificarea celor de la UEFA și a răspuns după decizia luată. Mai exact, Gigi Becali a transmis că este o adevărată anomalie ceea de au făcut reprezentanții UEFA și că a cerut o nouă schimbare.

„E anomalie, că din moment ce am asigurat continuitatea, e la noi definitiv Cupa Campionilor, nu are ce căuta la CSA. Ei trebuie să o mute la noi. Au luat de bună ce a trimis Talpan. Oricum aia nu afectează cu nimic coeficientul UEFA”, a spus Gigi Becali, printre altele, la FANATIK SUPERLIGA.

Mihai Dragomir
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
Acum la punctele de presă!