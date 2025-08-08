Suporterii Stelei, serie de mesaje macabre în Ghencea după moartea lui Ion Iliescu: „Păcatele iertate un sfert sau jumătate, dacă-l iei pe cioban cu tine-n Iad la noapte!”. Foto

A fost doliu național joi în România, în ziua în care a fost îngropat fostul președinte Ion Iliescu. Un personaj controversat pe scena politică românească, Iliescu a fost aspru criticat de mai multe grupări de ultrași din țară.
Steaua a primit joi vizita celor de la Concordia Chiajna, în etapa a doua a ligii secunde. Echipa antrenată de Daniel Oprița s-a impus fără mari emoții în fața ilfovenilor, scor 4-1.
După meci, suporterii Stelei au afișat mai multe bannere macabre la adresa lui Ion Iliescu, cel care a ocupat funcția de președinte al României. Învinovățit de populație pentru mai multe evenimente sângeroase din istoria țării, acesta a fost luat la țintă de ultrași, chiar și la o zi după ce a fost îngropat.
„Ți s-a tras cortina, nu mai ai lumină / Mergi lângă minerii tăi, putreziți în mină!”, și „Viermii te scuipă, pământul te înghite cu silă / Trădător blestemat, să-ți fie mormântul ruină”, au fost mesajele afișate de ultrașii Stelei.
Fanii „militarilor” nu l-au uitat nici pe Gigi Becali și au avut un banner special pentru actualul patron al celor de la FCSB. Bineînțeles, chiar și acesta a avut legătură cu moartea lui Ion Iliescu.
„Păcatele iertate un sfert sau jumătate, Dacă-l iei pe cioban cu tine-n Iad la noapte!” și „Ioane, că tot ai plecat, fă o recomandare și pentru cel de la Palat”, au afișat suporterii Stelei la Stadionul Ghencea.
Suporterii lui Dinamo au luat cu asalt stadionul din Clinceni, la meciul care a deschis etapa a cincea din SuperLiga României, contra celor de la Metaloglobus București.
Celebra peluză a „câinilor” nu a omis dispariția lui Ion Iliescu, căruia i-au adresat o serie de injurii, influența sa în perioada post-decembristă fiind decisivă în ceea ce privește direcția României.
După ce au avut scandări macabre la adresa primului președinte al României de după Revoluție, ultrașii din PCH au cântat ”Imnul Golanilor”, compus de Cristi Pațurcă în 1990, în Piața Universității, în cadrul protestelor denumite ”Golaniada”.