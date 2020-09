Suporterii tricolorilor au făcut spectacol înainte de meciul cu Irlanda de Nord. Cum i-au încurajat pe jucători! Video

Prezenți lângă echipă în ciuda represiunii, Nicio lege nu poate pune granițe pasiunii Deși stadioanele au rămas în continuare ferecate, pradă a deciziilor represive ale noului stat totalitar român, noi ne-am pregătit ziua primului meci al anului pentru echipa națională la fel cum am făcut-o mereu, adunându-ne din timp pentru a merge spre stadion și a genera o atmosferă la fel de vibrantă care să-i facă pe tricolori să aibă un atu decisiv contra oricărui adversar. Din păcate, stadionul la care ne-am deplasat a fost cel la care lotul naționalei a stat în cantonament până la această oră. E un scenariu oribil și jenant, în care România va juca într-o tăcere asurzitoare și parcă într-un anonimat total, străzile nu mai freamătă, stadionul este gol și complet adormit, iar ziua de meci pentru mulți a devenit una la fel de banală ca oricare alta. Refuzăm acest tablou cenușiu și fad, fără niciun fel de pasiune, un coșmar instaurat de noua dictatură medicală și polițianistă a statului, într-un an în care libertatea tânjită atât de mult și pentru care s-a murit în stradă recent a devenit dintr-un drept fundamental, un bun pe care statul l-a confiscat și-l gestionează exclusiv după bunul plac, în numele unei închipuite securități. Deșteaptă-te, române! Redeschideți stadioanele, fără restricții aberante, așa cum orice alt loc public este deja accesibil și cum este normal să fie! Rămânem ultra'! #UST #Ultras #DoarRomania #Libertate

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Posted by Uniti sub tricolor on Friday, September 4, 2020