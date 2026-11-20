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România a învins Polonia în Nations League și s-a revanșat în fața fanilor după acel 0-6 de la Varșovia. Cu toate acestea, un fan a fost aproape de o tragedie după ce a căzut în gol trei metri și putea ateriza în cap. A oferit o reacție publicației Aradul Meu, în care a explicat la ce i-a fost mintea în acele secunde.

Fanul care a căzut de la înălțime pe Arena Națională a ajuns vedetă în Marea Britanie

Vlad, așa cum îl cheamă pe suporter, a căzut cu capul peste balustradă înainte de a sărbători golul de 2-0 contra Poloniei. Jurnaliștii britanici au remarcat acest incident. „ după ce a trecut peste balustrada unui stadion în timp ce sărbătorea un gol. Din fericire, acesta a scăpat fără răni grave”, au scris

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Cei de la The Sun au remarcat cum suporterul a reușit să-și amortizeze căderea cu mâinile și a evitat să se lovească la cap. „Am avut senzația că urmează golul și am vrut să mă urc pe balustradă. Nu știu, am fost cuprins de euforie. Am văzut golul și apoi s-a întâmplat”, a povestit Vlad pentru

Suporterul a fost ajutat imediat de alți fani să se ridice, după care a fost dus la o ambulanță pentru un control medical. Norocul ultrasului a fost că și-a pus mâinile în față și nu s-a lovit la cap. „Am avut noroc că am pus mâinile în față și nu m-am lovit la cap. Doamne ferește, dacă pățeam ceva!”, a transmis Vlad, cu mențiunea că nu și-a dorit să ajungă celebru astfel.

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„Nu mi-am dorit să devin celebru în felul acesta”

„Nu mi-am dorit să devin celebru în felul acesta, dar pur și simplu s-a întâmplat. Când am văzut că Denis Man este pe punctul de a marca, m-am urcat pe balustrada aceea ca să sărbătoresc golul într-un mod mai neobișnuit și… m-am dus mai departe. Important este că nu s-a întâmplat nimic ”, a mai explicat suporterul. Britanicii au publicat videoclipul cu momentul în care fanul cade de la înălțime.