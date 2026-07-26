Suporterul lui Dinamo care a aruncat cu bere în Anzor, interdicție un an pe stadion!

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La meciul de sâmbătă seară de pe arena „Arcul de Triumf” din Capitală dintre Dinamo și Universitatea Craiova, scor 5-1, din etapa a doua a SuperLigii, primul derby în care pe stadioanele din România , s-a consemnat și un incident nedorit, tocmai din acest punct de vedere.

Suporterul lui Dinamo care a aruncat cu bere în Anzor la meciul cu Craiova, interzis un an pe stadioane

Mai exact, la un moment dat un suporter al „câinilor” a aruncat cu un pahar de bere în direcția lui Anzor Mekvabishvili, aflat în clipele respective în marginea terenului, aproape de zona respectivă a stadionului, pentru executarea unui corner. Incidentul a avut loc în minutul 23, când mijlocașul alb-albaștrilor se afla în apropierea ultrașilor PCH.

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Ulterior, fanul în cauză a fost identificat de către dispozitivul de jandarmi detașat la această partidă și sancționat cu o amendă în valoare de 500 de lei, dar și cu interdicție pe stadioane timp de un an.

„Spectatorul a fost identificat și sancționat contravențional cu amendă în valoare de 500 de lei și sancțiune complementară, interzicerea accesului pe stadioane pentru un an”, a informat în exclusivitate pentru FANATIK purtătorul de cuvânt al Direcției Generale de Jandarmi a Municipiului București, maior Alexandru Iacob.

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Ce alte incidente s-au mai petrecut la meciul Dinamo – Universitatea Craiova

Revenind, nu a fost singurul incident petrecut sâmbătă seară pe stadionul „Arcul de Triumf” cu ocazia meciului dintre Dinamo și Universitatea Craiova. În prima repriză, la adresa fotbaliștilor de culoare ai formației din Bănie.

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, De asemenea, după finalul meciului,

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Amenzi importante după derby. Dinamo, bună de plată și fani interziși

Jandarmeria a emis un comunicat după incidentele petrecute la meciul din Superliga dintre Dinamo și Universitatea Craiova. Clubul din Ștefan cel Mare a fost sancționat cu o amendă de 6.000 de lei în urma incidentelor produse în tribune.

„Referință meci de fotbal FC Dinamo București – CSU Craiova

Măsuri dispuse cu ocazia partidei:

În urma încălcării prevederilor legale în vigoare, jandarmii au întocmit 2 acte de sesizare a organelor de urmărire penală, în conformitate cu prevederile art. 37 din Legea nr. 126/1995 privind regimul materiilor explozive și art. 4 din Legea nr. 143/2000 privind prevenirea și combaterea traficului și consumului ilicit de droguri.

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De asemenea, jandarmii au aplicat 14 sancțiuni contravenționale, în valoare totală de 18.450 de lei.

Subliniem faptul că, dintre acestea, 2 sancţiuni contravenționale, în valoare totală de 6.000 de lei, au fost aplicate organizatorului evenimentului sportiv, iar 2 sancţiuni contravenționale, în valoare totală de 7.000 de lei, au fost aplicate societății specializate de pază şi protecție, pentru nerespectarea obligațiilor ce le revin.

Totodată, au fost aplicate 6 sancţiuni complementare privind interzicerea accesului la competițiile sportive pe o perioadă de 6 luni sau 1 an. În continuare, se fac verificări pentru identificarea şi sancționarea altor persoane care au încălcat cadrul legal în vigoare. În fınal, dorim să mulțumim tuturor celor care au respectat cadrul legal în vigoare”, se arată în comunicatul emis de Jandarmerie.