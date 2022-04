Supremația dolarului, amenințată de China și Rusia. Moscova și Beijingul caută alternative la sistemul de plăți SWIFT

Conectarea Rusiei la sistemul de plăți la Chinei i-ar da posibilitatea să compenseze măcar parțial efectele excluderii din sistemul SWIFT, ca urmare a invadării Ucrainei. Crearea unui sistem comun de plăți ruso-chinez ar putea reprezenta o amenințare pentru hegemonia dolarului american, scrie Business Insider, preluat de .

Rusia încearcă să-și reconecteze băncile la sistemul internațional

Excluderea băncilor rusești din SWIFT, prin care băncile comunică tranzacțiile transfrontaliere, a izolat Rusia din punct de vedere financiar și a afectat comerțul țării.

Rusia dispune încă din 2014 de un sistem similar, intitulat System for Transfer of Financial Messages (SPFS), însă acesta este unul destul de mic având doar 400 de instituții care-l utilizează și, în consecință, nu este o alternativă viabilă la SWIFT.

În schimb, sistemul chinezesc, Cross-Border Interbank Payment System (CIPS), este utilizat de 1.280 de instituții financiare pentru a procesa plăți în yuani, potrivit lui Peter Keenan, cofondator și director al Apexx, un furnizor de plăți.

Din acest motiv, Rusia vrea să utilizeze CIPS pentru plățile din Asia, iar acest lucru ar putea provoca tulburări în sistemul global de plăți și ar putea amenința dominația dolarului.

CIPS a fost lansat în 2015 de către China pentru a internaționaliza utilizarea yuanului. Deși se bazează pe SWIFT pentru tranzacțiile internaționale, CIPS are potențialul de a opera prin sistemul propriu de mesaje, precizează P.S. Srinivas, profesor cercetător la Universitatea Națională din Singapore.

În schimb, SPFS, sistemul rus, este limitat doar la utilizarea domestică, iar conectarea altor utilizatori este puțin probabilă în actualul context internațional. Însă notează că Moscova încearcă să obțină acordul Chinei pentru conectarea sistemului rusesc la CIPS, astfel încât să ocolească interdicția de a folosi SWIFT.

La rândul său, chinezii au motive să fie interesați de propunerea Rusiei, întrucât creșterea gradului de utilizare a CIPS ar duce la o alternativă bazată pe yuan la sistemul SWIFT, în condițiile în care dolarul rămâne cea mai utilizată monedă în tranzacții, în proporție de 88%.

Riscurile pentru dolarul american

Totuși, ambițiile Chinei nu pot fi realizate imediat, întrucât guvernul controlează încă strict cursul monedei sale și nu este pe deplin convertibil cu alte valute pe piața globală. În plus, tranzacțiile în yuani reprezintă doar 3% din comerțul internațional. Însă Moscova nu mai vrea să fie dependentă de dolar așa că se va orienta către China, iar sistemul CIPS va crește pe termen mediu comerțul bilateral dintre cele două țări, estimează Rajiv Biswas, economist pentru regiunea Asia-Pacific la S&P Global Market Intelligence.

Un alt semnal privind crearea unei alternative la dolar în plățile internaționale a fost dat de India care, potrivit Bloomberg, ar lua în calcul propunerea Rusiei de utiliza SPGS pentru plăți în ruble. Yuanul chinezesc ar urma să fie luat în calcul ca monedă de referință în tranzacțiile dintre ruble și rupii. De asemenea, și Arabia Saudită ar putea accepta plata în yuani pentru petrolul pe care îl vinde în China, potrivit Wall Street Journal.

Pierderea hegemoniei de către dolar ar reprezenta o lovitură majoră pentru Statele Unite, care în momentul de față se pot împrumuta ușor și la costuri mici. Crearea unei alternative solide la dolar va ducce la scăderea valorii acestuia și la presiuni inflaționiste asupra prețurilor pentru bunurile de larg consum.

În luna martie, inflația în SUA a fost 8,5%, cea mai rapidă creștere din ultimii 40 de ani, iar o depreciere a dolarului va face importurile mai costisitoare. De asemenea, vor crește costurile călătoriilor în străinătate ale americanilor, acolo unde dolarul a devenit mai slab în raport cu moneda locală.