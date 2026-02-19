Surprins de camerele TV! Oficialul FCSB, prezent la FC Voluntari – Steaua. FOTO

ADVERTISEMENT

, duel care s-ar putea repeta în play-off, peste câteva săptămâni. Confruntarea nu a fost una extrem de populară printre microbiștii români, însă printre cei prezenți la partidă s-a numărat și Florin Cernat.

Florin Cernat, oficialul de la FCSB, prezent la meciul dintre FC Voluntari și Steaua din Liga 2

Actualul oficial de la FCSB, unde a ajuns în această iarnă, Florin Cernat rămâne un simpatizant al echipei unde a activat mai mulți ani, ca fotbalist și conducător. Acesta a mers să-i vadă la treabă pe cei de la FC Voluntari în duelul cu Steaua, din etapa cu numărul 18 a ligii secunde.

El a fost surprins de camerele TV, pe transmisiunea live a partidei, când se afla într-una dintre lojile stadionului și aștepta fluierul de start. Cernat, de altfel, a recunoscut că a rămas în relații foarte bune cu oficialii grupării ilfovene și că le va ține pumnii acestora pentru revenirea în prima ligă. Florin Cernat a preferat să stea în zona din spatele porții la FC Voluntari – Steaua. Printre cei prezență în lojă s-au numărat Victor Pițurcă și Eugen Trică.

Steaua este singura echipă cu șanse realiste la play-off ce nu are drept de promovare în SuperLiga din cauza asocierii cu MApN.

Lupta încinsă în Liga 2 pentru locurile de play-off. Ratează Steaua clasarea între primele 6 echipe?

, înainte de reînceperea campionatului, echipele din liga secundă duc o luptă aprigă pentru play-off, care se poate compara cu ceea ce se întâmplă în SuperLiga. Liderul iernii în Liga 2, Corvinul Hunedoara, a strâns în cele 17 meciuri jucate nu mai puțin de 43 de puncte și are o șansă mare de a promova direct în primul eșalon. Cei de la Sepsi au ocupat locul 2, iar podiumul a fost completat de FC Bihor.

De la locurile 4 în jos există un echilibru uriaș, fiind o diferență de doar 5 puncte. Astfel, inclusiv Metalul Buzău ar putea să ocupe un loc de play-off la finalul sezonului regulat, dacă va avea un parcurs foarte bun în meciurile rămase de disputat. Cei de la Steaua ar putea rata, pentru prima dată de când sunt în liga secundă, calificarea în play-off, mai ales dacă duelul cu FC Voluntari se va termina cu un eșec.