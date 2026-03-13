Surprinzător! Adrian Mititelu știe cum se vor înțelege Gigi Becali și Mirel Rădoi la FCSB: „S-ar putea să asistăm la asta”

ADVERTISEMENT

Mirel Rădoi a revenit la FCSB și va pregăti echipa în play-out-ul Superligii, înlocuindu-l pe Elias Charalambous, care a demisionat după eșecul suferit în ultima etapă a sezonului regulat, 1-3 cu U Cluj. Adrian Mititelu e de părere că tehnicianul va colabora foarte bine cu Gigi Becali, existând posibilitatea ca acesta să continue pe banca echipei și în următorul sezon.

Adrian Mititelu, verdict surprinzător despre tandemul Mirel Rădoi – Gigi Becali

Adrian Mititelu l-a lăudat pe Mirel Rădoi și s-a pronunțat cu privire la modul în care va colabora acesta cu Gigi Becali. „Eu am o părere foarte bună despre Mirel Rădoi. Are caracter, este un oltean adevărat. Un antrenor care se află într-o poziție ascendentă. Ca și impact asupra FCSB-ului, este cea mai bună alegere. Ambele părți se cunosc foarte bine și vor încerca să lase fiecare de la el.

Pe termen scurt este cea mai bună alegere. Dacă va ajunge în cupele europene, parcă văd că rămâne Mirel Rădoi. S-ar putea să asistăm la un Gigi Becali care poate activa în fotbal și cu un antrenor care nu face tot ceea ce spune el. Să nu mai facă schimbări la pauză sau alte nebunii”, a afirmat patronul clubului FC U Craiova pentru . , iar .

Cine ar fi preluat-o pe FCSB dacă Mirel Rădoi l-ar fi refuzat pe Gigi Becali

Adrian Mititelu e de părere că Laurențiu Reghecampf ar fi devenit noul antrenor al FCSB-ului în cazul în care Mirel Rădoi ar fi refuzat să preia echipa. „Mă și gândeam că cea mai mare lovitură pentru FCSB ar fi să-l ia pe Mirel Rădoi. Gigi Becali e om și el, nu e chiar așa cum îl vede lumea, că nu se poate discuta cu el.

Părerea mea e că Mirel îl convinge din vorbe și totul va fi bine. Două soluții erau: Reghecampf sau Rădoi. Dacă nu accepta Mirel, cred că venea Reghe”, a declarat omul de afaceri. .