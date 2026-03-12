Surprinzător! Câți suporteri așteaptă Rusescu pe Arena Națională, la FCSB – Metaloglobus, după venirea lui Mirel Rădoi: „E pariul meu!”

ADVERTISEMENT

FCSB a ratat în premieră calificarea în play-off-ul Superligii și va juca primul meci din istorie în play-out duminică, de la ora 20:30, contra „lanternei roșii” Metaloglobus. Chiar și în acest context, fostul internațional român Raul Rusescu e de părere că gruparea „roș-albastră” va fi susținută din tribunele Arenei Naționale de 20.000 de suporteri, motivul principal fiind numirea lui Mirel Rădoi pe banca tehnică.

Raul Rusescu, verdict uluitor cu privire la asistenţa partidei FCSB – Metaloglobus din play-out

FCSB a fost susținută de mai puțin de 5.000 de spectatori la meciul cu U Cluj, ultimul din sezonul regulat al Superligii. Avea să fie ultima partidă la cârma echipei pentru Elias Charalambous, care și-a dat demisia. În locul acestuia a fost numit Mirel Rădoi, iar fostul atacant al FCSB-ului, Raul Rusescu, e de părere că fanii echipei vor fi prezenți în număr mare la meciul cu Metaloglobus din play-out pentru a-l susține pe acesta.

ADVERTISEMENT

„La meciul FCSB – Metaloglobus vor fi 20.000 de oameni în tribune. Acesta e pariul meu. În momentul în care îți pleacă antrenorul cu care ai câștigat două campionate și ai avut o campanie europeană remarcabilă, îți trebuie ceva puternic în loc ca să stârnești interesul suporterilor. Acum a venit Mirel Rădoi, un tehnician capabil, cu o istorie la acest club.

E un nume respectat, știe fotbal. Și astfel se reaprinde flacăra speranței la echipa roș-albastră. Asta a făcut Gigi Becali cu mutarea asta. Iar când vin 20.000 de oameni, practic pleci de la vestiare cu un avantaj de 2-0. Am trăit asta, știu ce înseamnă”, a afirmat Rusescu, conform . Fostul internațional a evoluat pentru FCSB în trei perioade diferite, 2011-2013, 2014-2015 și 2018-2019, cucerind două titluri, o Cupă și o Cupă a Ligii.

ADVERTISEMENT

Suporterii FCSB-ului, alături de Mirel Rădoi. Anunțul lui Gheorghe Mustață

, programul primei runde din play-off și play-out fiind modificat în repetate rânduri. Chiar și în acest context, Gheorghe Mustață, liderul Peluzei Nord, a afirmat că fanii vor fi alături de echipă la primul meci după revenirea lui Mirel Rădoi pe banca tehnică.

ADVERTISEMENT

„Biletele s-au pus în vânzare, am făcut apel la suporteri să vină la meci. Nu cred că e problema că s-au pus biletele pentru sâmbătă. Din păcate, suporterii n-au nicio putere. Era clar că nu se puteau juca două meciuri în aceeași zi în București. Oricum nu ne interesează pe noi când se joacă. Vom fi acolo pentru echipă și Mirel Rădoi indiferent când se joacă meciul”, a declarat acesta în exclusivitate pentru FANATIK. .

Pe ce loc s-ar clasa partida FCSB – Metaloglobus în acest sezon dacă vor fi prezenți 20.000 de fani

În cazul în care predicția lui Raul Rusescu se adeverește, partida dintre FCSB și Metaloglobus s-ar clasa pe locul 9 într-o ierarhie a celor mai urmărite meciuri din acest sezon. Clasamentul este condus momentan de derby-ul Dinamo – Rapid 0-2, disputat pe 19 octombrie în turul sezonului regulat. Meciul a fost urmărit din tribune de 34700 de spectatori.