Surprinzător! Ce a spus Mikel Arteta despre Cristi Chivu înainte de Inter – Arsenal

Interul lui Cristi Chivu primește vizita lui Arsenal într-un duel de foc din Champions League. Ce a spus Mikel Arteta înaintea meciului cu echipa antrenorului român.
Alex Bodnariu
20.01.2026 | 19:00
Ce a spus Mikel Arteta despre Cristi Chivu înainte de Inter - Arsenal
Interul lui Cristi Chivu își măsoară forțele, marți seara, cu Arsenal, în etapa cu numărul 7 din UEFA Champions League. Se anunță un meci de foc pentru echipa din Italia, care va primi vizita liderului grupei. Mikel Arteta, managerul „tunarilor”, a vorbit despre duelul de pe San Siro.

Test pentru Cristi Chivu! Inter primește vizita lui Arsenal în Champions League

Cristi Chivu speră să obțină cu Inter o clasare în top 8 în faza principală din Champions League, pentru a scăpa de un tur suplimentar în luna februarie. Pentru a-și îndeplini acest obiectiv, este nevoie de un rezultat pozitiv în duelul cu Arsenal, de marți seara.

Partida se anunță una extrem de interesantă. Arsenal este văzută drept una dintre marile favorite la câștigarea trofeului UEFA Champions League, având, după primele șase etape, punctaj maxim și un golaveraj uluitor, 17-1. Totuși, în ultimele săptămâni, „tunarii” au scârțâit în Premier League, iar fanii nerazzurrilor speră ca antrenorul român să găsească formula ideală pentru a obține un rezultat mare.

Ce a spus Mikel Arteta despre Cristi Chivu înainte de Inter – Arsenal

Mikel Arteta, unul dintre cei mai lăudați antrenori din lume, este de părere că Cristi Chivu a reușit să aducă o schimbare de mentalitate la Inter Milano și se așteaptă la un meci dificil, având în vedere că echipa din Italia joacă mult mai ofensiv sub comanda tehnicianului român.

„Cât de mult s-a schimbat Inter față de acum un an? Cu Inzaghi era o echipă foarte asemănătoare, însă Chivu a făcut unele modificări. Este o formație cu o mentalitate puternică. Pe Kolarov îl cunosc foarte bine, am lucrat împreună. Pe Chivu, personal, nu îl cunosc. A schimbat complet mentalitatea echipei. Schimbări în echipă? Vom vedea mâine. Avem cinci zile până la meciul cu Manchester United. Am jucat foarte multe partide, iar cea de mâine va fi a patra la rând. Vom decide.

Cu toții avem șansa să influențăm fiecare meci. Campionatul este extrem de dur, este foarte greu să câștigi, toate echipele sunt dificile. Suntem pe un drum bun, dar trebuie să menținem nivelul până în luna mai. Ce am vorbit cu Gabriel Jesus? M-a întrebat dacă am mai jucat aici. Peste câteva săptămâni se împlinesc 25 de ani de la debutul meu în Champions League, chiar pe acest stadion, cu PSG. Este un loc foarte special pentru mine”, a declarat Mikel Arteta înainte de Inter – Arsenal, conform Sky Sports.

