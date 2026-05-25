Ce i-a spus Bocciu lui Costel Gâlcă de față cu toți suporterii la ultimul meci pe banca Rapidului: „Să nu uiți niciodată!”

Rapid și-a încheiat parcursul teribil din acest play-off cu o remiză pe teren propriu contra noii campioane Universitatea Craiova, scor 0-0. La finalul meciului, suporterii giuleșteni au cântat și i-au scandat numele antrenorului Costel Gâlcă (54 de ani), iar liderul Peluzei Nord, Liviu „Bocciu” Ungurean, i-a transmis un mesaj tehnicianului, dar și jucătorilor.

Deși Rapid s-a prăbușit complet în play-off și a ratat toate obiectivele, suporterii au cântat la finalul meciului cu Universitatea Craiova, iar Liviu „Bocciu” Ungurean a ținut un scurt discurs în fața fanilor. Liderul Peluzei Nord a transmis un mesaj fotbaliștilor și antrenorului Costel Gâlcă, al cărui mandat se va încheia după această partidă.

„Vă mulțumim pentru tot ce ați făcut sezonul ăsta, dar este momentul să plecați și să lăsați tricourile. Costel Gâlcă, a venit momentul să ne despărțim. Să nu uiți niciodată că Giuleștiul te-a aplaudat și ți-a scandat numele!”, a transmis acesta. Costel Gâlcă a preluat-o pe Rapid în vara anului trecut și a avut un bilanț de 18 victorii, 12 remize și 13 eșecuri la cârma echipei.

Cel mai probabil, fostul mijlocaș va fi înlocuit pe banca Rapidului de . , însă nu s-a despărțit încă de CFR Cluj, .

Ce declara Costel Gâlcă despre suporterii Rapidului

În conferința de presă premergătoare meciului cu Universitatea Craiova, ultimul al său pe banca Rapidului, Costel Gâlcă a vorbit despre fanii giuleșteni. „Pentru mine, suporterii noștri meritau mult mai mult și, pe viitor, merită mult mai mult, pentru că vin în număr foarte mare. Și în deplasări ne-au susținut.

Au fost și momente în care au fost frustrați și este normal, logic, dar cred că ei meritau mai mult. (…) Mi-a rămas atmosfera din Giulești, care este extraordinară. Acolo trăiești fotbalul, iar eu l-am trăit pentru suporteri”, a declarat experimentatul tehnician, care a confirmat că ar fi deschis unei oferte de la o altă echipă din Superliga.