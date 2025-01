Surprinzător! Cine a fost cel mai bun prieten al lui Adrian Mutu de la Juventus: „Am stat în cameră cu el”

El a jucat sezoane bune în Italia, Franța și Anglia și are sute de povești fascinante.

Adi Mutu și Ibrahimovic au fost colegi de cameră

Mutu a evoluat în nu mai puțin de 271 de meciuri în Serie A, înscriind 103 goluri. „Briliantul” a trecut pe la echipe precum Inter, Hellas Verona, Parma, Juventus, Fiorentina sau Cesena. Fostul atacant a împărțit vestiarul cu jucători monumentali ai fotbalului mondial.

Pe lângă momentele trăite pe teren și în vestiar, . El a fost invitatul lui Horia Ivanovici în podcastul „Don Mutu” și a vorbit despre una dintre acestea.

Adi Mutu, povești captivante din perioada când juca la Juventus

Pe vremea când juca la Juventus, se organizau, din când în când, evenimente private pentru fotbaliști și prietenii lor. Adrian Mutu a povestit ce se întâmpla la aceste petreceri de lux și ce se întâmpla după ele: poliția escorta toți fotbaliștii acasă pentru a preveni orice potențial risc.

„Eu cu Ibrahimovici am fost colegi de cameră. Se organiza o cină cu echipa, o seară cu echipa. Mergeam la restaurant. Mâncam și, la un moment dat, muzica se dădea mai tare. Se transforma într-un fel de club. Localul era închis. Aveau acces doar prietenii noștri.

Eram cu Vieira și cu Emerson. Era 1 jumătate, 2 noaptea. Am ieșit din local și am văzut câteva mașini de poliție și am zis: ‘Ce facem? Am băut un pahar de vin și acum ne suim în mașină de față cu poliția?’. A fost interesant. Când mergeam la astfel de evenimente, aveam bodyguarzi din partea clubului.

Noi am mers spre mașini și i-am întrebat: ‘De unde luăm și noi un taxi?’. Ei au zis: ‘Noi stăm aici pentru voi. Suntem aici ca să avem grijă de voi’. Ei ne-au dus acasă pe fiecare în parte.

Ne-au escortat pe fiecare. Fiecare mergea cu mașina lui. Ne luau pe fiecare și ne duceau acasă. Noi eram în mașina noastră.

E singurul club unde nu apăreai în ziare sau în reviste. Dacă apăreai în ziare, erai amendat. E inimaginabil cât de organizați sunt. Fotbaliștii nu aveau voie să părăsească orașul fără să anunțe clubul”, a explicat Adrian Mutu în emisiunea „Don Mutu”.

