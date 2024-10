Surprinzător! Cu ce echipă ține fiul lui Didi Prodan, legenda Stelei: „Am o afinitate pentru ei”

Răzvan Prodan, , a dezvăluit la FANATIK SUPERLIGA cu ce echipă din România simpatizează. Copilul legendei Stelei București a recunoscut că are o afinitate pentru lidera Ligii 1, U Cluj.

Echipa din Liga 1 pe care o simpatizează Răzvan Prodan, fiul legendarului Didi Prodan

În vârstă de 25 de ani, Răzvan Prodan este un stoper legitimat la CSM Olimpia Satu Mare, echipă din Liga a 3-a. Prodan a explicat că a avut ocazia să vadă câteva meciuri ale elevilor lui Ioan Ovidiu Sabău, deoarece Satu Mare este aproape de Cluj.

ADVERTISEMENT

Prodan junior a rămas simpatizant al liderei din Superligă. El a fost impresionat de atmosfera pe care o fac suporterii ”șepcilor roșii” la fiecare partidă. De asemenea, la U Cluj s-a aflat probe, fără să apuce însă să joace.

”Nu pot să spun că e o echipă cu care țin, mă uit la meciuri. Am prins o afinitate pentru U Cluj. Am fost și la câteva meciuri. Fiind aproape Clujul de Satul Mare am fost și la câteva meciuri și au o atmosferă foarte frumoasă. La Cluj am fost în probe”, a declarat Răzvan Prodan la .

ADVERTISEMENT

Neutru în conflictul în privința identității Stelei București

Întrebat pe cine susține în conflictul pentru palmaresul Stelei București, Răzvan Prodan a evitat să dea un verdict. Fiul lui Didi Prodan nu a susținut nici gruparea ”militară” din Liga 2, nici formația patronată de Gigi Becali.

Prodan s-a limitat să spună că se uită cu interes la meciurile din campionatul României. În plus, el a transmis că în cupele europene va susține întotdeauna o echipă din țara noastră, indiferent de rivalități.

ADVERTISEMENT

”Am fost în primul an la Steaua (Cristi Coste: 2017-2018). Nici nu știu ce să zic exact, sunt tot felul de păreri. Nu sunt neapărat în măsură să vorbesc despre asta. Nu pot să zic că una e Steaua, alta e FCSB.

În continuare, indiferent că joacă în cupele europene sau în campionat, o să mă uit la meciuri. În cupele europene o să susțin echipele românești fără să țin cont de rivalitate”, a mai menționat copilul lui Didi Prodan.

ADVERTISEMENT

Didi Prodan a decedat pe 16 noiembrie 2016, la doar 44 de ani, din cauza unui infarct. Regretatul fundaș central a strâns 54 de selecții pentru România și a marcat un gol. De asemenea, a îmbrăcat tricoul Stelei București între anii 1992–1996, respectiv în 2000.

Echipa pe care o simpatizează fiul lui Didi Prodan