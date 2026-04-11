Surprinzător! De unde a urmărit Adrian Mihalcea partida UTA Arad – Botoșani 3-1. Rădoi a dat indicațiile. Foto

ADVERTISEMENT

UTA a învins-o cu 3-1 pe FC Botoșani în primul meci al zilei din play-out. Arădenii au obținut al treilea succes din patru meciuri în această a doua parte stagională, fără antrenorul Adrian Mihalcea, suspendat. Apariția lui Mihalcea la tribuna întâi, cu o oră înainte de startul partidei, a creat confuzie printre puținii spectatori care l-au reperat. Tehnicianul „Bătrânei Doamne” era suspendat pentru cumul de cartonașe galbene, astfel că nu avea voie să fie nici la vestiare, nici în perimetrul suprafeței de joc.

Mihalcea în lojă, Rădoi cu indicațiile

Sorin Rădoi a preluat sarcinile de a-și „biciui” jucătorii de pe margine, chiar dacă pe foaia de joc a fost trecut Ștefan Boroș, celălalt „secund”, în timp ce șeful corpului tehnic de la UTA s-a instalat confortabil într-o lojă de la etajul doi al tribunei oficiale. De acolo a urmărit partida și a ținut legătura telefonic cu cei din staff aflați pe banca de rezerve, pentru diferite indicații tactice, atunci când situația o impunea.

ADVERTISEMENT

Arădenii au modificat întâia oară tabela de marcaj, pe care la începutul partidei a fost proiectat chipul lui Abdallah a centrat de pe stânga, post pe care a ajuns după ce Flavius Iacob a primit sarcini de extremă dreapta, iar Van Durmen a apărut surprinzător pentru defensiva moldavă, catapultând mingea sub transversală, din volé (1-0, ’9).

Pospelov, un nou gol în UTA – FC Botoșani

Mitrov și Mailat, doi jucători din vecinătatea Aradului, de la Ripensia respectiv LPS Banatul Timișoara, au traversat țara în diagonală pentru a-și găsi loc în Superliga tocmai la FC Botoșani. obținut de Mitrov, lansat din propria jumătate de teren, care i-a luat fața lui Gorcea, ieșit inoportun dintre buturi.

ADVERTISEMENT

Mailat a tras tare de la punctul cu var, pe mijlocul porții (1-1, 34), Gorcea a plonjat în stânga, astfel că la cabine s-a intrat la egalitate. Partea a doua a etalat o luptă la mijlocul terenului, un meci crâncen, cu puține faze de poartă. Roman l-a evidențiat pe Kukic, apoi Ongenda a deranjat păianjenul de la încheietura barelor, dintr-o lovitură liberă „de la gară”.

ADVERTISEMENT

Dar Mihalcea și-a frecat mâinile de bucurie, apoi a izbit aerul cu brațele, la reușita lui Pospelov (2-1, 81). Ucraineanul a recidivat, după dubla cu Metaloglobus din runda precedentă. Apoi kenyanul Odada a stabilit scorul final, la primul său gol stagional. Și el, tot un jucător de import.

ADVERTISEMENT

Reacția lui Adi Mihalcea după UTA – FC Botoșani 3-1

Adrian Mihalcea a recunoscut că i-a fost foarte greu să trăiască meciul UTA – FC Botoșani de la nivelul lojei. Tehnicianul este optimist și a precizat că doar o catastrofă ar putea să o ducă pe „Bătrâna Doamnă” în zona locurilor retrogradabile. „E dificil. E rău de tot. E aproape imposibil să stai calm (n.r. faptul că nu a fost pe bancă).

Mă bucur și îi felicit pe cei din staff pentru atitudinea de pe margine și pentru cum au obținut această victorie. Acum pare că următoarea etapă va fi mult mai dificil să fac echipa. Astăzi, contra unei echipe bune, am reușit să câștigăm. Doar dacă s-ar întâmpla ceva extrem de negativ pentru noi am putea să ajungem în acea zonă, a retrogradării.

ADVERTISEMENT

Mai putem rezista o lună să terminăm cu bine campionatul. Nu are nicio legătură faptul că nu avem drept de participare (n.r. în cupele europene). Știam de la începutul sezonului. Avem o atmosferă bună. Chiar dacă știm că nu avem dreptul, vrem să ne clasăm cât mai sus. Sunt bani importanți pentru club. Arătăm bine, suntem puțini. Calitate aveam, ne mai trebuia doar acel buton. Pentru noi ar fi bine să câștige FCSB-ul cu Oțelul”, au fost declarațiile lui Mihalcea.