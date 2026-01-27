Surprinzător! Florin Prunea nu o vede pe Dinamo campioană și crede că FCSB va fi în play-off. Pe cine mizează la titlu

ADVERTISEMENT

Un sezon plin de suspans, ca cel aflat în curs în SuperLiga, are multe necunoscute, atât la capitolul viitoarei campioane, cât și la cel al posibilelor retrogradate. Florin Prunea știe însă cine va pune mâna pe titlu, iar acea echipă nu este Dinamo.

Florin Prunea știe cine va fi noua campioana a României. Unde o vede pe Dinamo, de fapt

SuperLiga oferă microbiștilor în acest an un sezon cu totul și cu totul special. Granzii FCSB și CFR Cluj au „căzut” în a doua parte a clasamentului, iar în față au trecut echipe neobișnuite cu actuala postură în care se află. Pe podium, după foarte mulți ani, Dinamo, Rapid și Universitatea Craiova duc o adevărată luptă.

ADVERTISEMENT

, iar sezonul regulat se apropie de final, cu doar 7 runde rămase de disputat. și a spus cine va fi noua campioană a României.

„(n.r. – Cine ia titlul?) Craiova, prin prisma lotului. Dinamo pe 2, acolo cu Rapid, cel puțin cupele europene!”, a fost pronosticul oferit de către fostul mare portar român la „FANATIK Dinamo”.

ADVERTISEMENT

Ce a spus Florin Prunea de FCSB

FCSB este echipa care a avut până acum un sezon cum nu a mai avut de peste 2 decenii. Rezultatele, jocul, dar și clasamentul au arătat total contrar felului în care campioana en-titre s-a prezentat sezonul trecut.

ADVERTISEMENT

Totuși, Florin Prunea crede că bucureștenii vor ajunge în cele din urmă în play-off: „FCSB va ajunge în play-off, mai sunt totuși 21 de puncte puse în joc”, a spus Florin Prunea la emisiunea „FANATIK Dinamo”.