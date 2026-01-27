Sport

Surprinzător! Florin Prunea nu o vede pe Dinamo campioană și crede că FCSB va fi în play-off. Pe cine mizează la titlu

Florin Prunea și-a spus predicția în privința echipei care va câștiga campionatul în acest sezon de SuperLiga. Pe cine vede fostul mare portar noua campioană a României, de fapt, și ce a spus despre FCSB.
Mihai Dragomir
27.01.2026 | 22:09
Surprinzator Florin Prunea nu o vede pe Dinamo campioana si crede ca FCSB va fi in playoff Pe cine mizeaza la titlu
EXCLUSIV FANATIK
Florin Prunea surprinde. Pe cine vede noua campioană a României în acest sezon, în detrimentul lui Dinamo. Sursa Foto: Colaj FANATIK.
Un sezon plin de suspans, ca cel aflat în curs în SuperLiga, are multe necunoscute, atât la capitolul viitoarei campioane, cât și la cel al posibilelor retrogradate. Florin Prunea știe însă cine va pune mâna pe titlu, iar acea echipă nu este Dinamo.

Florin Prunea știe cine va fi noua campioana a României. Unde o vede pe Dinamo, de fapt

SuperLiga oferă microbiștilor în acest an un sezon cu totul și cu totul special. Granzii FCSB și CFR Cluj au „căzut” în a doua parte a clasamentului, iar în față au trecut echipe neobișnuite cu actuala postură în care se află. Pe podium, după foarte mulți ani, Dinamo, Rapid și Universitatea Craiova duc o adevărată luptă.

S-au scurs deja 23 de etape, iar sezonul regulat se apropie de final, cu doar 7 runde rămase de disputat. Florin Prunea a venit în studioul emisiunii „FANATIK Dinamo” la cea mai recentă ediție și a spus cine va fi noua campioană a României.

„(n.r. – Cine ia titlul?) Craiova, prin prisma lotului. Dinamo pe 2, acolo cu Rapid, cel puțin cupele europene!”, a fost pronosticul oferit de către fostul mare portar român la „FANATIK Dinamo”.

Ce a spus Florin Prunea de FCSB

FCSB este echipa care a avut până acum un sezon cum nu a mai avut de peste 2 decenii. Rezultatele, jocul, dar și clasamentul au arătat total contrar felului în care campioana en-titre s-a prezentat sezonul trecut.

Totuși, Florin Prunea crede că bucureștenii vor ajunge în cele din urmă în play-off: „FCSB va ajunge în play-off, mai sunt totuși 21 de puncte puse în joc”, a spus Florin Prunea la emisiunea „FANATIK Dinamo”.

Mihai Dragomir
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
