Surprinzător! Gabriela Ruse a dezvăluit când se retrage din tenis: ”Așa am stabilit cu familia mea”

După ce săptămâna trecută , Gabriela Ruse a admis faptul nu va mai juca mult în circuitul WTA și chiar a luat o hotărâre în privința retragerii din tenis.

Gabriela Ruse, decizie privind retragerea din tenis

Aflată pe locul 85 în ierarhia mondială, Gabriela Ruse a vorbit despre obiectivul pe care și l-a setat pentru acest sezon. Ea vrea să se mențină în Top 100 și să joace pe tabloul principal la Grand Slam-urile rămase.

”Obiectivul pe 2025 e menținerea în Top 100, asta mi-aș dori, să pot să particip la toate Grand Slam-urile pe tablou. Și poate să ating cel mai bun clasament pe care eu l-am avut, adică locul 51. Ar fi un succes mare, dar nu este totul în viața mea în momentul ăsta.

Sunt fericită, împlinită și matură. Îmi doresc foarte mult să am familie, îmi doresc mult să am copii, probabil 3-4 ani mă mai văd jucând. Așa am stabilit cu familia mea, pentru că până la urmă și timpul petrecut cu ei este important și nu mi-l va da nimeni înapoi, din păcate.

Probabil când voi ajunge la 30 de ani voi avea cel mai bun clasament al meu și atunci automat te gândești de două ori. Nu vreau ca tenisul să-mi schimbe principiile de viață”, a declarat Ruse, pentru .

Contră pentru căpitanul Horia Tecău

Sportiva , căpitanul nejucător al echipei României, care s-a arătat dezamăgit că mai multe jucătoare importante au refuzat convocarea la Billie Jean King Cup.

”Am văzut declarația lui Horia. Ce pot să zic, câteodată am așa impresia că nu a fost jucător și nu înțelege situația. Și pentru noi, să mergem să jucăm în Japonia, pe o altă suprafață, pe un alt continent, schimbând deja de zece ori fusul orar, nu e ușor.

Adică toate lucrurile astea se simt și, pentru mine, scopul principal a fost să mă calific la Roland Garros pe tabloul principal. M-a și durut puțin acea declarație a lui, pentru că am venit mereu cu sufletul deschis”, a spus Gabriela Ruse.