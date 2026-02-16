Surprinzător! Unde se afla Dan Șucu în timp ce Rapid era învinsă de Farul în SuperLiga

Rapid a făcut un pas greșit în etapa 27 din SuperLiga, fiind învinsă cu 3-1 de Farul după o prestație palidă. Dan Șucu a ales să nu fie prezent la duelul de la Ovidiu, deplasându-se în Italia pentru meciul pe care Genoa l-a disputat pe terenul lui Cremonese, încheiat la egalitate, 0-0. Cine a fost prezent în tribună alături de omul de afaceri.
Rapid pornea cu prima șansă în disputa de la Ovidiu contra Farului, însă a avut o evoluție mult sub așteptări și a pierdut cu 3-1. Ișfan a deschis scorul în minutul 10, Rapid a egalat prin Borza, însă Alibec i-a readus pe constănțeni în avantaj în prelungirile primei reprize, iar Vînă a stabilit scorul final în partea secundă.
Jocul a început la ora 17:00 în România, la o oră după primul fluier al disputei din Serie A dintre Cremonese și Genoa. Dan Șucu a fost prezent în tribuna oficială a stadionului „Giovanni Zini” din Cremona alături de alți oficiali ai clubului Genoa, precum fostul internațional român Răzvan Raț, consilier sportiv, și Andres Blazquez, directorul executiv. Imaginile cu aceștia pot fi urmărite AICI.
Învinsă în circumstanțe controversate în partida din etapa trecută cu Napoli, Genoa era favorită în duelul contra lui Cremonese, care s-a încheiat la egalitate, 0-0. Partida nu a fost una cu multe ocazii, însă oaspeții puteau să înscrie în prima parte prin Norton-Cuffy, care a fost blocat de portarul Audero.
Cei de la Cremonese au fost aproape să dea lovitura în ultimele momente ale meciului, însă șutul trimis de Federico Bonazzoli a lovit bara transversală. Genoa a rămas pe locul 16 după această remiză, fiind la 3 puncte distanță de primul loc retrogradabil, ocupat de Fiorentina. În următoarea rundă, „grifonii” vor evolua pe teren propriu contra lui Torino, duminică, 22 februarie, de la ora 13:30.