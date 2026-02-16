Surprinzător! Unde se afla Dan Șucu în timp ce Rapid era învinsă de Farul în SuperLiga

ADVERTISEMENT

Rapid a făcut un pas greșit în etapa 27 din SuperLiga, fiind învinsă cu 3-1 de Farul după o prestație palidă. Dan Șucu a ales să nu fie prezent la duelul de la Ovidiu, deplasându-se în Italia pentru meciul pe care Genoa l-a disputat pe terenul lui Cremonese, încheiat la egalitate, 0-0. Cine a fost prezent în tribună alături de omul de afaceri.

Dan Șucu a ales Genoa în detrimentul Rapidului

Rapid pornea cu prima șansă în disputa de la Ovidiu contra Farului, însă a avut o evoluție mult sub așteptări și a pierdut cu 3-1. Ișfan a deschis scorul în minutul 10, Rapid a egalat prin Borza, însă Alibec i-a readus pe constănțeni în avantaj în prelungirile primei reprize, iar Vînă a stabilit scorul final în partea secundă.

Jocul a început la ora 17:00 în România, la o oră după primul fluier al disputei din Serie A dintre Cremonese și Genoa. Dan Șucu a fost prezent în tribuna oficială a stadionului „Giovanni Zini” din Cremona alături de alți oficiali ai clubului Genoa, precum , și Andres Blazquez, directorul executiv. Imaginile cu aceștia pot fi urmărite .

Ce s-a întâmplat în partida Cremonese – Genoa

, Genoa era favorită în . Partida nu a fost una cu multe ocazii, însă oaspeții puteau să înscrie în prima parte prin Norton-Cuffy, care a fost blocat de portarul Audero.

Cei de la Cremonese au fost aproape să dea lovitura în ultimele momente ale meciului, însă șutul trimis de Federico Bonazzoli a lovit bara transversală. Genoa a rămas pe locul 16 după această remiză, fiind la 3 puncte distanță de primul loc retrogradabil, ocupat de Fiorentina. În următoarea rundă, „grifonii” vor evolua pe teren propriu contra lui Torino, duminică, 22 februarie, de la ora 13:30.