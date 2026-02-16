Sport

Surprinzător! Unde se afla Dan Șucu în timp ce Rapid era învinsă de Farul în SuperLiga

Dan Șucu nu a fost prezent la partida pe care Rapid a jucat-o pe terenul Farului, pierdută de giuleșteni cu 1-3. Unde se afla omul de afaceri în acele momente.
Bogdan Mariș
16.02.2026 | 09:00
Surprinzator Unde se afla Dan Sucu in timp ce Rapid era invinsa de Farul in SuperLiga
ULTIMA ORĂ
Dan Șucu se afla în Italia în timp ce Rapid evolua pe terenul Farului. FOTO: Sport Pictures
ADVERTISEMENT

Rapid a făcut un pas greșit în etapa 27 din SuperLiga, fiind învinsă cu 3-1 de Farul după o prestație palidă. Dan Șucu a ales să nu fie prezent la duelul de la Ovidiu, deplasându-se în Italia pentru meciul pe care Genoa l-a disputat pe terenul lui Cremonese, încheiat la egalitate, 0-0. Cine a fost prezent în tribună alături de omul de afaceri.

Dan Șucu a ales Genoa în detrimentul Rapidului

Rapid pornea cu prima șansă în disputa de la Ovidiu contra Farului, însă a avut o evoluție mult sub așteptări și a pierdut cu 3-1. Ișfan a deschis scorul în minutul 10, Rapid a egalat prin Borza, însă Alibec i-a readus pe constănțeni în avantaj în prelungirile primei reprize, iar Vînă a stabilit scorul final în partea secundă.

ADVERTISEMENT

Jocul a început la ora 17:00 în România, la o oră după primul fluier al disputei din Serie A dintre Cremonese și Genoa. Dan Șucu a fost prezent în tribuna oficială a stadionului „Giovanni Zini” din Cremona alături de alți oficiali ai clubului Genoa, precum fostul internațional român Răzvan Raț, consilier sportiv, și Andres Blazquez, directorul executiv. Imaginile cu aceștia pot fi urmărite AICI.

Ce s-a întâmplat în partida Cremonese – Genoa

Învinsă în circumstanțe controversate în partida din etapa trecută cu Napoli, Genoa era favorită în duelul contra lui Cremonese, care s-a încheiat la egalitate, 0-0. Partida nu a fost una cu multe ocazii, însă oaspeții puteau să înscrie în prima parte prin Norton-Cuffy, care a fost blocat de portarul Audero.

ADVERTISEMENT
„Patrioții furioși” ai Rusiei întorc armele împotriva lui Putin. Cum a ajuns „țarul...
Digi24.ro
„Patrioții furioși” ai Rusiei întorc armele împotriva lui Putin. Cum a ajuns „țarul cel bun” să fie văzut ca impostorul de la Kremlin

Cei de la Cremonese au fost aproape să dea lovitura în ultimele momente ale meciului, însă șutul trimis de Federico Bonazzoli a lovit bara transversală. Genoa a rămas pe locul 16 după această remiză, fiind la 3 puncte distanță de primul loc retrogradabil, ocupat de Fiorentina. În următoarea rundă, „grifonii” vor evolua pe teren propriu contra lui Torino, duminică, 22 februarie, de la ora 13:30.

ADVERTISEMENT
FOTO Secretul ”cumplit” din spatele fotografiei care a făcut înconjurul lumii
Digisport.ro
FOTO Secretul ”cumplit” din spatele fotografiei care a făcut înconjurul lumii
Uluitor! Ce reacție a avut Gigi Becali după U Craiova – FCSB 1-0....
Fanatik
Uluitor! Ce reacție a avut Gigi Becali după U Craiova – FCSB 1-0. E prima oară când zice așa ceva despre o adversară
Meci abandonat după doar 7 minute într-un campionat puternic din Europa! Arbitrul și-a...
Fanatik
Meci abandonat după doar 7 minute într-un campionat puternic din Europa! Arbitrul și-a explicat decizia: „Siguranța noastră și a jucătorilor era în pericol”. Foto
Cine este românul care ar fi fost la fel de celebru ca Gigi...
Fanatik
Cine este românul care ar fi fost la fel de celebru ca Gigi Becali, dacă ar fi trăit astăzi. Puțini au auzit de el: „Ar fi fost invitat la toate emisiunile”
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Parteneri
Grădinescu și-a ieșit din minți în direct după eșecul suferit de FCSB: 'M-ați...
iamsport.ro
Grădinescu și-a ieșit din minți în direct după eșecul suferit de FCSB: 'M-ați luat la judecată!'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!