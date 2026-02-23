Lorenzo Biliboc, surpriză din partea unei domnișoare după ce a dat golul victoriei în CFR Cluj – Petrolul 2-1: ”Artă pe teren, artă în tribune”. Video

Considerat de mulți o mare speranță a fotbalului românesc, Lorenzo Biliboc a fost decisiv în partida CFR Cluj – Petrolul 2-1. După ultimul fluier, mijlocașul lui Daniel Pancu a avut parte de o surpriză neașteptată.
CFR Cluj a ajuns la 9 victorii consecutive și este foarte aproape de a prinde play-off-ul, deși a început catastrofal sezonul. Ultimul succes s-a conturat extrem de greu și a venit în urma unei execuții fantastice a lui Biliboc.
Fotbalistul în vârstă de 19 ani, adus în vară de la Academia lui Juventus, a devenit unul dintre cei mai îndrăgiți jucători din Gruia și acest lucru s-a văzut și după încheierea partidei cu Petrolul, din etapa a 28-a a SuperLigii.
Lorenzo Biliboc a mers la marginea terenului unde o frumoasă fană îl aștepta cu un tablou care îl înfățișa pe jucătorul CFR-ului. Cei doi și-au făcut o fotografie înainte ca mijlocașul să meargă la vestiare cu cadoul primit. ”Artă pe teren, artă în tribune”, a fost mesajul apărut la videoclipul postat pe pagina de Facebook a grupării din Gruia.
Lorenzo Biliboc este unul dintre puținii tineri jucători care au confirmat. El a marcat 7 goluri și a dat o pasă decisivă în acest sezon în toate competițiile, iar cota sa s-a dublat față de astă-vară când a fost adus de CFR Cluj și a ajuns la 450.000 de euro.
Ardelenii au făcut o afacere excelentă cu puștiul născut în Italia din părinți români, dar care vrea să joace pentru naționala României. Au plătit 100.000 de euro pe el și pot obține o sumă cu mult mai mare, chiar dacă Juventus a păstrat 15% dintr-un viitor transfer. Însă, marele câștig este că Biliboc se va încadra în regula U21 încă trei sezoane în afară de acesta.
La începutul acestui an, Neluțu Varga, patronul lui CFR Cluj, l-a cedat pe atacantul Louis Munteanu la formația DC United pentru suma de 7 milioane de dolari. Însă, antrenorul Daniel Pancu este convins că Biliboc se va vinde pe mai mulți.
”Biliboc, dacă mă întrebi pe mine, le-am zis încă de la început celor din conducere că va fi un jucător care va fi valorificat pe o sumă mult mai mare ca Louis Munteanu. Eu cred că nu m-am înșelat. Nu îl știam când am venit, dar e alt jucător acum!”, a declarat Pancu.