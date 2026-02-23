Lorenzo Biliboc, surpriză din partea unei domnișoare după ce a dat golul victoriei în CFR Cluj – Petrolul 2-1: ”Artă pe teren, artă în tribune”. Video

ADVERTISEMENT

Considerat de mulți o mare speranță a fotbalului românesc, Lorenzo Biliboc a fost decisiv în partida CFR Cluj – Petrolul 2-1. După ultimul fluier, mijlocașul lui Daniel Pancu a avut parte de o surpriză neașteptată.

Ce surpriză l-a așteptat Lorenzo Biliboc după CFR Cluj – Petrolul 2-1

CFR Cluj a ajuns la 9 victorii consecutive și este foarte aproape de a prinde play-off-ul, deși a început catastrofal sezonul. Ultimul succes s-a conturat extrem de greu și a venit în urma unei .

Fotbalistul în vârstă de 19 ani, adus în vară de la Academia lui Juventus, a devenit unul dintre cei mai îndrăgiți jucători din Gruia și acest lucru s-a văzut și după încheierea partidei cu Petrolul, din etapa a 28-a a SuperLigii.

Lorenzo Biliboc a mers la marginea terenului unde o frumoasă fană îl aștepta cu un tablou care îl înfățișa pe jucătorul CFR-ului. Cei doi și-au făcut o fotografie înainte ca mijlocașul să meargă la vestiare cu cadoul primit. ”Artă pe teren, artă în tribune”, a fost mesajul apărut la videoclipul postat pe pagina de Facebook a grupării din Gruia.

Super afacerea realizată de CFR Cluj cu Biliboc

Lorenzo Biliboc este unul dintre puținii tineri jucători care au confirmat. El a marcat 7 goluri și a dat o pasă decisivă în acest sezon în toate competițiile, iar față de astă-vară când a fost adus de CFR Cluj și a ajuns la 450.000 de euro.

Ardelenii au făcut o afacere excelentă cu puștiul născut în Italia din părinți români, dar care vrea să joace pentru naționala României. Au plătit 100.000 de euro pe el și pot obține o sumă cu mult mai mare, chiar dacă Juventus a păstrat 15% dintr-un viitor transfer. Însă, marele câștig este că Biliboc se va încadra în regula U21 încă trei sezoane în afară de acesta.

Biliboc va fi vândut pe o sumă mai mare decât Louis Munteanu

La începutul acestui an, Neluțu Varga, patronul lui CFR Cluj, l-a cedat pe atacantul Louis Munteanu la formația DC United pentru suma de 7 milioane de dolari. Însă, antrenorul Daniel Pancu este convins că .

”Biliboc, dacă mă întrebi pe mine, le-am zis încă de la început celor din conducere că va fi un jucător care va fi valorificat pe o sumă mult mai mare ca Louis Munteanu. Eu cred că nu m-am înșelat. Nu îl știam când am venit, dar e alt jucător acum!”, a declarat Pancu.