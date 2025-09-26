Sport
Surpriză! Când se joacă Universitatea Craiova – FCSB din grupele Cupei României Betano

Surpriză de proporții în Cupa României Betano. Când se va juca derby-ul din etapa a 3-a a Grupei B, Universitatea Craiova - FCSB
Cristian Măciucă
26.09.2025 | 21:50
Surpriza Cand se joaca Universitatea Craiova FCSB din grupele Cupei Romaniei Betano
Surpriză! Când se joacă Universitatea Craiova - FCSB din grupele Cupei României Betano. FOTO: sportpictures.eu

Universitatea Craiova și FCSB au căzut în „grupa morții” din Cupa României Betano. Cele două rivale la titlu se vor înfrunta în meci direct și în ultima etapă a fazei grupelor. Derby-ul de pe „Ion Oblemenco” nu se va juca însă în 2025.

Când se joacă Universitatea Craiova – FCSB, derby-ul din Cupa României Betano

Vineri, 26 septembrie, s-au tras la sorți grupele Cupei României Betano, ediția 2025-2026. Universitatea Craiova și FCSB au picat în cea mai grea grupă, Grupa B. Ba, mai mult, cele două rivale din campionat vor fi și adversare în etapa cu numărul 3 a cupei.

Universitatea Craiova – FCSB, din etapa a 3-a a Grupei B din Cupa României Betano, ar trebui să se dispute la mijlocul săptămânii 15-21 decembrie. Acest lucru nu va fi însă posibil din cauza programului pe care oltenii îl au în Conference League.

FCSB e și ea implicată în cupele europene, mai exact în UEFA Europa League, doar că roș-albaștrii n-au alt meci programat în penultima săptămână a anului. Joi, 18 decembrie, de la ora 22:00, Universitatea Craiova are de jucat meciul de la Atena, cu AEK, din etapa a 6-a (ultima), a UEFA Conference League.

Din acest motiv, cel mai probabil, meciul dintre Universitatea Craiova și FCSB, din Cupa României Betano, se va juca în 2026. Cum ambele formații sunt angrenate în cupele europene, nu există alte date ca partida să fie reprogramată anul acesta.

Cele două rivale se înfruntă în cupă pentru al doilea an la rând

Universitatea Craiova și FCSB au fost adversare în faza grupelor Cupei României Betano și în sezonul 2024-2025 și tot în etapa a 3-a. Atunci, oltenii au avut câștig de cauză. Echipa lui Mirel Rădoi s-a impus cu 2-0 pe Arena Națională și a obținut calificarea în sferturile de finală, în timp ce roș-albaștrii au fost eliminați.

Acum, Universitatea Craiova și FCSB fac parte din Grupa B a Cupei României Betano, alături de Petrolul Ploiești, UTA Arad, Sănătatea Cluj și Gloria Bistrița.

Programul Grupei B din Cupa României Betano

  • Etapa 1: Sănătatea Cluj – Universitatea Craiova , UTA Arad – Petrolul, Gloria Bistrița – FCSB
  • Etapa 2: Petrolul – Universitatea Craiova, UTA – FCSB, Sănătatea Cluj – Gloria Bistrița
  • Etapa 3: Universitatea Craiova – FCSB, Sănătatea Cluj – Petrolul, Gloria Bistrița – UTA
1,65 este cota Betano pentru „1 solist” la FCSB - Universitatea Craiova
