Surpriză! Când se vor afla, de fapt, rezultatele finale ale alegerilor din SUA

Chiar dacă votul la alegerile prezidențiale din Statele Unite are loc marți, rezultatul ar putea fi aflat după câteva zile bune. Motivul este legat de particularitățile sistemului electoral, precum și de numărul mare al americanilor care au votat prin corespondență.

Stimulați atât de interesul mare din jurul alegerilor, cât și de restricțiile cauzate de epidemia de coronavirus, americanii au votat anticipat în număr mare – circa 90 de milioane până sâmbătă seara, potrivit datelor oficiale, ceea ce reprezintă un record.

Extinderea masivă a votului anticipat, la care se adaugă reguli diferite de la stat la stat legate de numărarea voturilor prin corespondență ar putea întârzia rezultatele, creând o și mare nesiguranță în ce privește un proces electoral deja agitat, potrivit unei analize publicate în Boston Herald.

Florida, un indicator al rezultatelor finale

„Dacă un candidat câștigă detașat, vom avea o imagine destul de bună relativ devreme în cursul acestei seri pentru că state precum Florida, North Carolina și Arizona numără acum voturile de la distanță”, a declarat Lawrence Norden, director la Brennan Center for Justice’s Election Reform Program.

Însă în cazul unei competiții mai strânse în Michigan, Wisconsin și Pennsylvania – state cheie pe care Trump le-a câștigat cu numai 80.000 de voturi în 2016, regulile diferite de numărare a voturilor înseamnă că „va dura cel puțin câteva zile până când vom avea o numărătoare neoficială completă”, a spus Norden.

Noaptea alegerilor va avea în centrul atenției Florida, care are de obicei un număr mare de voturi prin corespondență și unde procesarea acestora a început deja.

„Practic, în jur de 10 seara, vom avea o idee destul de bună unde se situează Florida”, a spus analistul Miles Coleman de la Center for Politics al Universității din Virginia. Florida, un stat care în mod tradițional are o pondere echilibrată între republicani și democrați, ar putea fi un indicator cheie în acest an. „Dacă Trump pierde Florida, s-a terminat. Nu are o alternativă realistă pentru realegere dacă pierde Florida”, a adăugat Coleman.

Cu cât mai strânsă va fi cursa, cu atât atenția se va muta asupra altor state cu pondere echilibrată între republicani și democrați, așa-numitele „swing states” din zona Rust Belt (Pennsylvania, Ohio, Indiana, Michigan, Illinois, Wisconsin), iar rezultatele ar putea întârzia zile întregi.

Rezultatele ar putea fi întârziate de avocații candidaților

„Nu vom avea rezultatele finale în seara alegerilor”, susține și Marian Schneider, fost responsabil cu organizarea alegerilor în Pennsylvania. El a precizat că oficialitățile au adus mai multe scannere și au angajat mai mulți oameni pentru a grăbi procesul de numărare după problemele din timpul alegerilor primare, dar chiar și așa rezultatele definitive ar putea fi aflate după o săptămână.

Apoi ordinea în care statele anunță rezultatele ar putea crea o imagine distorsionată în privința câștigătorului în primele zile.

Donald Trump a dat deja de înțeles că va cere instanțelor să stopeze numărarea voturilor mai târziu de noaptea alegerilor, însă experții susține că nu așa merg lucrurile la alegerile prezidențiale din SUA. „Numărăm voturi după ziua alegerilor de decenii, dacă nu de secole”, a spus Tammy Patrick de la Democracy Fund.

Și nu doar afluxul mare de voturi prin corespondență ar putea întârzia rezultatele. Disputele juridice și renumărarea voturilor ar putea amâna stabilirea câștigătorului în cazul unei curse strânse.

„Ambele tabere sunt înarmate până în dinți cu avocați. Cu cât procedul se prelungește, cu atât sunt șanse mai mari pentru a pune sub semnul întrebării rezultatelșe și deschide calea către acțiuni în justiție”, crede Todd Belt, director al programului de management politic al Universității George Washington.