Surpriză! Ce cadou a primit Răzvan Burleanu din partea turcilor la dineul oficial. Foto

Marele meci de baraj dintre Turcia și România se apropie cu pași repezi. Înaintea jocului a avut loc dineul oficial, iar Răzvan Burleanu a primit un cadou special.
Traian Terzian
26.03.2026 | 12:15
Cadoul pe care turcii i l-au oferit lui Răzvan Burleanu, 41 de ani, la dineul oficial. Sursă foto: colaj Fanatik
Așa cum se obișnuiește înaintea partidelor internaționale, s-a organizat dineul oficial. Reprezentanți ai federațiilor din Turcia și România s-au întâlnit într-un cadru protocolar, iar Răzvan Burleanu, în vârstă de 41 de ani, a primit un cadou din partea omologului său.

Turcii, cadou special pentru Răzvan Burleanu la dineul oficial

Cu o zi înaintea duelului dintre Turcia și România, din semifinalele barajului pentru calificarea la Cupa Mondială, oficialii federației de la Istanbul i-au invitat pe omologii de la București la o cină oficială.

Conform ajansspor.com, din partea României a fost prezent președintele Răzvan Burleanu, dar și alți oficiali de la Casa Fotbalului. Turcii au fost reprezentați de șeful federației, Ibrahim Haciosmanoglu, fostul președinte, Servet Yardimci, precum și membri ai Consiliului de Administrație.

Înainte de meci, Ibrahim Haciosmanoglu și Răzvan Burleanu și-au urat reciproc succes și au făcut schimb de cadouri. Președintele FRF a primit din partea omologului său un tricou roșu al naționalei Turciei, cu numărul 10 și cu numele său pe spate.

Tricoul primit de Răzvan Burleanu de la omologul său turc Ibrahim Haciosmanoglu. Sursă foto: ajansspor.com

La ce jucători a renunțat Mircea Lucescu pentru barajul cu Turcia

Partida Turcia – România, din semifinalele barajului pentru calificarea la Cupa Mondială, se va disputa joi, 26 martie, de la ora 19:00. Duelul de la Istanbul va fi condus de o brigadă de arbitri din Franța, cu Francois Letexier la centru.

Înaintea întâlnirii de pe Beșiktaș Park, selecționerul Mircea Lucescu a decis să renunțe la 4 jucători care nu vor fi trecuți pe foaia de joc. Aceștia sunt portarul Cătălin Căbuz, fundașul central Adrian Rus, fundașul stânga Kevin Ciubotaru și extrema Claudiu Petrila.

”Tricolorii”, susținere importantă la Istanbul

Se anunță o atmosferă încinsă pe stadion la duelul dintre Turcia și România, dar în infernul de pe Beșiktaș Arena vor fi prezenți și suporteri români. Fanii ”tricolorilor” au avut alocate 2.130 de bilete, însă pe arena din Istanbul sunt așteptați mult mai mulți români.

Suporterii naționalei noastre se vor putea întâlni începând cu ora 15:45 în Piaţa Taksim – Parcul Gezi, locație care se află la 10 minute de mers pe jos de stadion, iar o oră mai târziu va fi plecarea către Beșiktaș Park.

Organizatorii au impus restricții dure, mai ales în Fan Zone. Nu vor putea fi consumate băuturi alcoolice în piață, dar nici în alte spații publice. În schimb, în zona Pieței Taksim și pe Strada Istiklal sunt numeroase localuri autorizate în care se pot servi băuturi alcoolice.

Traian Terzian
Traian Terzian este redactor la Fanatik. Prima experiență în presă a fost la Sportul Românesc, Mediafax, timp de 19 ani, și apoi la News.ro, până în septembrie 2017.
