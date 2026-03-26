Surpriză! Ce cadou a primit Răzvan Burleanu din partea turcilor la dineul oficial. Foto

ADVERTISEMENT

Așa cum se obișnuiește înaintea partidelor internaționale, s-a organizat dineul oficial. Reprezentanți ai federațiilor din Turcia și România s-au întâlnit într-un cadru protocolar, iar Răzvan Burleanu, în vârstă de 41 de ani, a primit un cadou din partea omologului său.

Cu o zi înaintea duelului dintre Turcia și România, din semifinalele barajului pentru calificarea la Cupa Mondială, oficialii federației de la Istanbul i-au invitat pe omologii de la București la o cină oficială.

ADVERTISEMENT

Conform , din partea României a fost prezent președintele Răzvan Burleanu, dar și alți oficiali de la Casa Fotbalului. Turcii au fost reprezentați de șeful federației, Ibrahim Haciosmanoglu, fostul președinte, Servet Yardimci, precum și membri ai Consiliului de Administrație.

Înainte de meci, Ibrahim Haciosmanoglu și Răzvan Burleanu și-au urat reciproc succes și au făcut schimb de cadouri. Președintele FRF a primit din partea omologului său un tricou roșu al naționalei Turciei, cu numărul 10 și cu numele său pe spate.

ADVERTISEMENT

La ce jucători a renunțat Mircea Lucescu pentru barajul cu Turcia

Partida Turcia – România, din semifinalele barajului pentru calificarea la Cupa Mondială, se va disputa joi, 26 martie, de la ora 19:00. Duelul de la Istanbul va fi condus de o , cu Francois Letexier la centru.

ADVERTISEMENT

Înaintea întâlnirii de pe Beșiktaș Park, care nu vor fi trecuți pe foaia de joc. Aceștia sunt portarul Cătălin Căbuz, fundașul central Adrian Rus, fundașul stânga Kevin Ciubotaru și extrema Claudiu Petrila.

ADVERTISEMENT

”Tricolorii”, susținere importantă la Istanbul

Se anunță o atmosferă încinsă pe stadion la duelul dintre Turcia și România, dar în infernul de pe Beșiktaș Arena vor fi prezenți și suporteri români. Fanii ”tricolorilor” au avut alocate 2.130 de bilete, însă .

, locație care se află la 10 minute de mers pe jos de stadion, iar o oră mai târziu va fi plecarea către Beșiktaș Park.

ADVERTISEMENT

Organizatorii au impus restricții dure, mai ales în Fan Zone. Nu vor putea fi consumate băuturi alcoolice în piață, dar nici în alte spații publice. În schimb, în zona Pieței Taksim și pe Strada Istiklal sunt numeroase localuri autorizate în care se pot servi băuturi alcoolice.