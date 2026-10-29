Surpriză! Ce meci a rulat pe ecranul gigant al arenei din Bistrița înainte de duelul cu FCSB

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Gloria Bistrița primește joi seară, 29 octombrie, vizita celor de la FCSB, într-un meci din grupele Cupei României Betano. Conducerea clubului ardelean a pregătit însă o surpriză pentru suporterii care vor ajunge pe stadionul „Jean Pădureanu”. Înaintea confruntării cu roș-albaștrii, pe ecranul gigant al arenei a fost transmis meciul de handbal feminin dintre Rapid și Gloria Bistrița.

Gloria Bistrița o întâlnește pe FCSB în Cupa României Betano, însă fanii prezenți pe stadionul „Jean Pădureanu” au avut oportunitatea de a urmări o altă partidă pe ecranul stadionului. Este vorba de meciul de handbal feminin pe care Gloria Bistrița îl dispută la București contra Rapidului, duel care a început la ora 20:00.

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Gloria Bistrița – FCSB, duel de gală în Cupa României

Gloria Bistrița și FCSB se întâlnesc joi, de la ora 21:30, în etapa a doua a grupelor Cupei României. Partida se va disputa pe stadionul „Jean Pădureanu” și reprezintă unul dintre cele mai importante evenimente fotbalistice ale anului pentru orașul ardelean. Gazdele evoluează în Liga 2 și speră să producă o surpriză în fața formației pregătite de Laurențiu Reghecampf.

FCSB traversează o perioadă excelentă după revenirea lui Laurențiu Reghecampf pe banca tehnică. Bucureștenii au câștigat toate cele trei meciuri disputate sub comanda sa, inclusiv derby-ul cu Rapid, scor 4-1. În prima etapă a grupelor Cupei României, roș-albaștrii au învins-o pe FC Argeș cu 5-0. Pentru confruntarea de la Bistrița, antrenorul pregătește , așa cum FANATIK a anunțat în exclusivitate.

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Decizie inedită la Bistrița! Meciul de handbal cu Rapid, transmis pe ecranul gigant al stadionului

Suporterii Gloriei vor avea parte de o seară specială. Înaintea duelului cu FCSB, aceștia vor putea urmări și meciul echipei feminine de handbal, care evoluează tot joi, de la ora 20:00, împotriva Rapidului. Confruntarea din etapa a șaptea a Ligii Florilor se dispută în Sala Rapid din București, însă va putea fi urmărită și pe ecranul gigant al stadionului „Jean Pădureanu”.

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Decizia conducerii clubului vine într-un moment excelent pentru handbalul bistrițean. Gloria este campioana României și ocupă primul loc în Liga Florilor, cu maximum de puncte după șase etape. Formația pregătită de Carlos Viver are șase victorii consecutive și își propune să își continue parcursul perfect. De cealaltă parte, Rapid se află pe poziția a patra, cu nouă puncte.

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Astfel, suporterii care vor ajunge mai devreme la stadion vor putea susține două echipe ale aceluiași club în decurs de numai câteva ore. De la ora 20:00, atenția va fi îndreptată spre handbalistele Gloriei, iar de la 21:30 va începe confruntarea fotbaliștilor cu FCSB.

Sold-out la Gloria Bistrița – FCSB! Peste 7.000 de suporteri, așteptați în tribună

Interesul pentru partida dintre Gloria Bistrița și FCSB este uriaș. Așa cum FANATIK a anunțat în exclusivitate, , cu trei zile înaintea confruntării. Stadionul „Jean Pădureanu”, care are o capacitate de aproximativ 7.800 de locuri, va fi arhiplin.