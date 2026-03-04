Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Surpriză! Cei doi jucători din SuperLiga remarcați de Marius Șumudică: „Un matador! Cel mai mare câștig”

Marius Șumudică, încântat de doi jucători ai marii surprize din acest sezon de SuperLiga: „Cel mai mare câștig!”. Despre cine este vorba
Gabriel-Alexandru Ioniță
04.03.2026 | 13:54
Surpriza Cei doi jucatori din SuperLiga remarcati de Marius Sumudica Un matador Cel mai mare castig
EXCLUSIV FANATIK
Ce jucători din SuperLiga l-au impresionat pe Marius Șumudică. Foto: colaj Fanatik
ADVERTISEMENT

Marius Șumudică a analizat performanța remarcabilă realizată în acest sezon de SuperLiga de FC Argeș. Din postură de nou-promovată, echipa din Pitești a reușit să se califice în play-off, în detrimentul celor de la FCSB.

Marius Șumudică, încântat de doi jucători de la FC Argeș, marea revelație a acestui sezon de SuperLiga: Ricardo Matos și Roberto Sierra

Antrenorul de la Al-Okhdood din Arabia Saudită a scos în evidență cu această ocazie faptul că, în viziunea sa, doi jucători ai lui Bogdan Andone au un merit deosebit la acest succes, pe lângă toți ceilalți bineînțeles.

Este vorba în primul rând despre atacantul portughez Ricardo Matos, marcator al unui gol foarte frumos pe Arena Națională în victoria 1-0 cu Dinamo, și despre Roberto Sierra, mijlocașul defensiv spaniol.

ADVERTISEMENT

Ce a spus Marius Șumudică despre Bogdan Andone și Dani Coman

Pe de altă parte, Șumudică i-a mai adus în această discuție și pe Bettaieb și Robert Moldoveanu, dar bineînțeles și pe antrenorul Bogdan Andone și președintele Dani Coman. 

ADVERTISEMENT
Prima reacție a Spaniei după ce Donald Trump a amenințat Madridul cu ruperea...
Digi24.ro
Prima reacție a Spaniei după ce Donald Trump a amenințat Madridul cu ruperea relațiilor comerciale

„Dați-mi voie, la ce am văzut eu la Pitești la ultimul joc, pentru mine Piteștiul în momentul de față are un cuvânt greu de spus în play-off. Formează o familie, sunt foarte bine pregătiți. Joacă un sistem 5-4-1, îl cunosc, se transformă în 3-4-3 pe faza de atac, cu jucători care fac diferența în față.

ADVERTISEMENT
Cosmin Olăroiu i-a lăsat fără cuvinte pe românii din Suceava blocați la Dubai
Digisport.ro
Cosmin Olăroiu i-a lăsat fără cuvinte pe românii din Suceava blocați la Dubai

De exemplu, Matos, la ceea ce am văzut, este unul dintre cei mai buni atacanți, cu niște execuții fabuloase din punctul meu de vedere. Adică un jucător care are timing la lovitura de cap, un jucător care are viteză. Un jucător care ține foarte bine de minge, intră în combinații.

Din punctul meu de vedere este un matador. Este unul care omoară în momentul în care e în careu. Ați văzut ce execuție a avut cu Dinamo și câte goluri a marcat. Din punctul meu de vedere au un atacant foarte, foarte bun.

ADVERTISEMENT

Bettaieb renăscut, foarte bine joacă. Moldoveanu foarte bine de câte ori a intrat și chiar când a început. Iar cel mai mare câștig al lui FC Argeș din punctul meu de vedere în momentul de față, în afară… Nu vreau să scot în evidență, după toată lumea zice că îl umflu eu pe cumnatul meu, pe Bogdan (n.r. Andone), sau pe Dani Coman.

Nu ascund simpatia față de ei. Dar cel mai mare câștig al lui FC Argeș în momentul de față este Sierra. Este cel mai bun jucător de la FC Argeș în momentul de față. Un jucător extraordinar, care acoperă o mare rază de acțiune, îți dă siguranță, știe să stea în fața fundașilor, închide spații, câștigă dueluri aeriene. Este cel mai mare câștig pentru FC Argeș”, a spus Marius Șumudică la FANATIK SUPERLIGA. 

Marius Șumudică, impresionat de sezonul reușit de FC Argeș

Sorin Cârțu a găsit noua adversară la titlu a Universității Craiova: „Noi i-am...
Fanatik
Sorin Cârțu a găsit noua adversară la titlu a Universității Craiova: „Noi i-am băgat în joc”. Ce spune de sfertul cu CFR Cluj
„M-a costat 400.000 de euro și n-a jucat nimic”. Patronul FCSB a anunțat...
Fanatik
„M-a costat 400.000 de euro și n-a jucat nimic”. Patronul FCSB a anunțat cine pleacă, dar și cine este jucătorul căruia-i prelungește contractul. Exclusiv
Adrian Porumboiu, ironii maxime pentru Becali după ratarea play-off-ului: „Știți cum e vorba...
Fanatik
Adrian Porumboiu, ironii maxime pentru Becali după ratarea play-off-ului: „Știți cum e vorba aia. Fără să se supere Gigi”
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță este redactor pe zona de sport la Fanatik din iunie 2025. A debutat în presă la sport.ro, iar ulterior a activat la playsport.ro, prosport.ro și sportpesurse.ro. 
Parteneri
Autoritățile cer arestarea fotbalistului ivorian care a lovit o pensionară pe trecere și...
iamsport.ro
Autoritățile cer arestarea fotbalistului ivorian care a lovit o pensionară pe trecere și a fugit! Cât ar putea sta după gratii
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!