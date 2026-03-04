Surpriză! Cei doi jucători din SuperLiga remarcați de Marius Șumudică: „Un matador! Cel mai mare câștig”

ADVERTISEMENT

Marius Șumudică a analizat performanța remarcabilă realizată în acest sezon de SuperLiga de FC Argeș. Din postură de nou-promovată, echipa din Pitești a reușit să se califice în play-off, în detrimentul celor de la FCSB.

Marius Șumudică, încântat de doi jucători de la FC Argeș, marea revelație a acestui sezon de SuperLiga: Ricardo Matos și Roberto Sierra

Antrenorul de la Al-Okhdood din Arabia Saudită a scos în evidență cu această ocazie faptul că, în viziunea sa, doi jucători ai lui Bogdan Andone au un merit deosebit la acest succes, pe lângă toți ceilalți bineînțeles.

Este vorba în primul rând despre atacantul portughez Ricardo Matos, marcator al unui gol foarte frumos pe Arena Națională în victoria 1-0 cu Dinamo, și despre Roberto Sierra, mijlocașul defensiv spaniol.

Ce a spus Marius Șumudică despre Bogdan Andone și Dani Coman

Pe de altă parte, Șumudică i-a mai adus în această discuție și pe Bettaieb și Robert Moldoveanu, dar bineînțeles și pe antrenorul Bogdan Andone și

„Dați-mi voie, la ce am văzut eu la Pitești la ultimul joc, pentru mine Piteștiul în momentul de față are un cuvânt greu de spus în play-off. Formează o familie, sunt foarte bine pregătiți. Joacă un sistem 5-4-1, îl cunosc, se transformă în 3-4-3 pe faza de atac, cu jucători care fac diferența în față.

De exemplu, Matos, la ceea ce am văzut, este unul dintre cei mai buni atacanți, cu niște execuții fabuloase din punctul meu de vedere. Adică un jucător care are timing la lovitura de cap, un jucător care are viteză. Un jucător care ține foarte bine de minge, intră în combinații.

Din punctul meu de vedere este un matador. Este unul care omoară în momentul în care e în careu. Ați văzut ce execuție a avut cu Dinamo și câte goluri a marcat. Din punctul meu de vedere au un atacant foarte, foarte bun.

Bettaieb renăscut, foarte bine joacă. Moldoveanu foarte bine de câte ori a intrat și chiar când a început. Iar cel mai mare câștig al lui FC Argeș din punctul meu de vedere în momentul de față, în afară… Nu vreau să scot în evidență, după toată lumea zice că îl umflu eu pe cumnatul meu, pe Bogdan (n.r. Andone), sau pe Dani Coman.

Nu ascund simpatia față de ei. Dar cel mai mare câștig al lui FC Argeș în momentul de față este Sierra. Este cel mai bun jucător de la FC Argeș în momentul de față. Un jucător extraordinar, care acoperă o mare rază de acțiune, îți dă siguranță, știe să stea în fața fundașilor, închide spații, câștigă dueluri aeriene. Este cel mai mare câștig pentru FC Argeș”,