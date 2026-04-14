Surpriză! CFR Cluj i-a anunțat plecarea fotbalistului adus cu surle și trâmbițe: „Mult succes!”

CFR Cluj a anunțat oficial despărțirea de un jucător transferat vara trecută. Cifrele fotbalistului în acest sezon de Superliga.
Alex Bodnariu
14.04.2026 | 15:59
Surpriza CFR Cluj ia anuntat plecarea fotbalistului adus cu surle si trambite Mult succes
Surpriză! CFR Cluj i-a anunțat plecarea fotbalistului adus cu surle și trâmbițe: „Mult succes!”
CFR Cluj rămâne fără unul dintre cei mai experimentați jucători din lot. Clubul din Gruia a anunțat, prin intermediul rețelelor de socializare, că a ajuns la un acord cu Islam Slimani, atacantul care a trecut și prin Premier League, pentru încheierea raporturilor contractuale.

Islam Slimani a plecat de la CFR Cluj! Anunțul clubului din Gruia

Islam Slimani a fost adus vara trecută la CFR Cluj ca un superstar. La fel însă ca și Kurt Zouma, cealaltă vedetă pe care „feroviarii” au transferat-o, atacantul din Algeria a dezamăgit în Gruia. A evoluat în doar 16 partide și a marcat un singur gol.

„Mulțumim, Islam Slimani!
Clubul CFR 1907 Cluj și atacantul Islam Slimani au ajuns la un acord privind încheierea colaborării.
În tricoul echipei noastre, Slimani a evoluat în 16 partide, reușind să înscrie un gol și să ofere două pase decisive.
Îi mulțumim pentru munca depusă la clubul nostru și îi dorim mult succes în continuare!”, au scris „feroviarii” pe social media.

Ce declarau șefii de la CFR Cluj despre Islam Slimani

Bogdan Mara, oficialul celor de la CFR Cluj, a vorbit încă din luna martie despre posibilitatea ca Islam Slimani să plece de la CFR Cluj până la încheierea sezonului de Superligă. „Feroviarii” au avut mari probleme cu bugetul în această iarnă. În plus, salariul fotbalistului din Algeria nu era deloc mic.

(n.r. – Va mai rămâne Slimani la CFR?) Nu știm, deja ne pregătim, ușor, ușor, pentru strategia din vară. A fost o iarnă destul de grea și complicată pentru noi. Sunt lucruri pe care le știm, le analizăm și le pregătim din timp pentru ca la vară să avem lotul mult mai omogen și mai puternic. Încercăm să ne întărim!”, a declarat Bogdan Mara la FANATIK SUPERLIGA.

Cine este Islam Slimani, atacantul care a dezamăgit în Gruia

Islam Slimani este unul dintre cei mai importanți atacanți din istoria recentă a Algeriei. A devenit cunoscut la nivel european în perioada petrecută la Sporting Lisabona, unde a avut sezoane foarte bune care i-au adus un transfer de senzație în Anglia, la Leicester, unde a devenit, la acel moment, cel mai scump jucător din istoria clubului.

De-a lungul carierei, a mai evoluat pentru echipe precum Lyon, Monaco sau Anderlecht și a fost o piesă de bază în naționala Algeriei, alături de care a câștigat Cupa Africii pe Națiuni. La CFR Cluj, însă, nu a reușit să lege meciuri în picioare.

Alex Bodnariu
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
